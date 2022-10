(CNN) – El ex presidente Donald Trump criticó este domingo a los judíos estadounidenses porque, según él, era un elogio insuficiente de sus políticas hacia Israel, advirtiendo que deben “ponerse en orden” antes de que “sea demasiado tarde”.

La sugerencia, hecha en la plataforma de redes sociales de Trump, Truth Social, juega con el tropo antisemita de que los judíos estadounidenses tienen lealtades duales con Estados Unidos e Israel, y causó una condena inmediata.

“Ningún presidente ha hecho más por Israel que yo”, escribió Trump antes de decir que era algo sorprendente que “nuestros maravillosos evangélicos aprecien mucho más esto que la gente de fe judía, especialmente los que viven en EE.UU.”.

El director de la Liga Estadounidense de Difamación, Jonathan Greenblatt, acusó a Trump de “jewsplaining” (dar lecciones sobre judaísmo a los judíos).

“No necesitamos que el ex presidente, que se gana el favor de extremistas y antisemitas, nos dé lecciones sobre la relación entre Estados Unidos e Israel. No se trata de un quid pro quo; se basa en valores compartidos e intereses de seguridad. Este ‘jewsplaining’ es insultante y repugnante”, escribió.

El Consejo Democrático Judío de Estados Unidos criticó de manera similar los comentarios de Trump. “Su amenaza a los judíos estadounidenses y su uso continuo del tropo antisemita de doble lealtad alimenta el odio contra los judíos”, tuiteó el grupo. “No seremos amenazados por Donald Trump y los judíos estadounidenses rechazarán la intolerancia del Partido Republicano este noviembre”.

Los comentarios de Trump se hacen eco de un argumento que ha hecho antes. En una entrevista en diciembre pasado, el ex presidente argumentó que a los judíos estadounidenses “o no les gusta Israel o no les importa Israel”, y también repitió su afirmación de que los evangélicos “aman a Israel más que a los judíos de este país”.

Una encuesta de Pew Research Center publicada en 2021 encontró que el 45% de los adultos judíos en EE.UU. consideraban que preocuparse por Israel era “esencial” para lo que significa ser judío, y un 37% adicional dijo que era “importante, pero no esencial”. Solo el 16% dijo que preocuparse por Israel “no era importante”.

Durante su primera campaña para presidente, Trump pronunció un discurso ante la Coalición Judía Republicana que estuvo plagado de estereotipos antisemitas.