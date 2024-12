Donald Trump dice que Estados Unidos no debería involucrase en conflicto en Siria: “Esta no es nuestra lucha”

En su cuenta en la red social "Truth", el presidente electo argumentó que si los rebeldes sirios logran expulsar al presidente Bashar al-Assad, “en realidad podría ser lo mejor que le pueda pasar” a Rusia, que según él está demasiado preocupada con la guerra con Ucrania como para detener a los combatientes rebeldes.

(CNN) – El presidente electo Donald Trump se pronunció el sábado sobre la escalada de la situación en Siria, donde las fuerzas de la oposición habrían tomado el control de varias ciudades y están avanzando hacia Damasco.

En su cuenta en la red social “Truth”, escribió: “ESTADOS UNIDOS NO DEBERÍA TENER NADA QUE VER CON ESTO. ESTA NO ES NUESTRA LUCHA. DEJEN QUE SE DESARROLLE. ¡NO SE INVOLUCREN!”.

También argumentó que si los rebeldes sirios logran expulsar al presidente Bashar al-Assad, “en realidad podría ser lo mejor que le pueda pasar” a Rusia, que según él está demasiado preocupada con la guerra con Ucrania como para detener a los combatientes rebeldes.

Además, culpó a la administración Obama por no hacer cumplir la “línea roja” de 2013, que establecía que el uso de armas químicas por parte de Siria significaría una acción militar estadounidense.

El republicano reiteró su postura de “Estados Unidos primero” y sostuvo que Siria no es una cuestión de Estados Unidos. “Siria es un desastre, pero no es nuestro amigo”, escribió, instando a adoptar una postura de no intervención.

Mientras estaba en el cargo, ordenó el lanzamiento de un ataque militar en 2017 contra una base aérea del gobierno sirio en respuesta a un ataque con armas químicas que mató a docenas de civiles.

Y también ordenó 59 misiles de crucero Tomahawk en la base aérea que albergaba a los aviones de guerra que llevaron a cabo los ataques químicos en lo que fue la primera acción militar directa tomada por Estados Unidos contra el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad en la guerra civil del país.

Su decisión en ese momento marcó un cambio dramático en su posición sobre si Estados Unidos debería tomar acciones militares contra el régimen del presidente sirio, a lo que Trump se opuso durante su primera campaña presidencial.