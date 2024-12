El presidente Bashar al-Assad abandonó Siria, afirma Rusia: Dio instrucciones para transferir el poder de forma pacífica

Assad “decidió dejar el puesto presidencial y abandonó el país, dando instrucciones para transferir el poder de forma pacífica”, afirma el escrito, añadiendo que “Rusia no participó en estas negociaciones”.

(CNN) – El presidente Bashar al-Assad abandonó Siria, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado este domingo.

“La Federación Rusa está en contacto con todos los grupos de la oposición siria”, dicta el documento.

Embajadas de Siria en el exterior

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria y sus embajadas en el exterior seguirán funcionando para servir a los sirios, comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en su primera declaración desde la toma rebelde de Damasco.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados en la República Árabe Siria y sus misiones diplomáticas en el exterior seguirán comprometidos a servir a todos sus conciudadanos y gestionar sus asuntos”, afirmó el domingo.

“Hoy se escribe una nueva página en la historia de Siria al inaugurar un pacto y una carta nacionales para unir a los sirios y no dividirlos”, afirma el comunicado.

Toque de queda

Los rebeldes sirios han declarado un toque de queda de 13 horas en la capital, Damasco, desde las 4 p.m. hora local (8 a.m. ET) del domingo hasta las 5 a.m. (9 p.m. ET) del lunes, según un comunicado de su Comando de Operaciones Militares en Telegram.

La capital siria está siendo testigo de una importante presencia rebelde armada y continuos disparos de celebración, según mostraron videos en vivo.

Un mensaje emitido anteriormente en la televisión estatal siria instaba a la población a no “aterrorizar” a los civiles disparando armas en plazas públicas.

También han sido saqueados palacios presidenciales y se ha informado de un intenso tráfico en la capital.