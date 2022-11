(CNN) — En el día de las elecciones generales de 2022, Donald Trump envió un mensaje muy claro a Ron DeSantis pensando en 2024: “no te postules, ¡o ya verás!”.

“Te diría cosas sobre él que no serán muy halagadoras, sé más sobre él que nadie, aparte de, quizás, su esposa”, dijo Trump en una entrevista con Fox News Digital.

Trump, residente en Florida, sí dijo este martes que había votado por DeSantis para otro mandato como gobernador.

La retórica de Trump es la amenaza más abierta que ha hecho contra DeSantis en las últimas semanas. En un mitin en Pensilvania el fin de semana, Trump se refirió a DeSantis como “Ron DeSanctimonious”, algo como “Ron el Santurrón”.

Ese apodo llegó menos de un mes después de que Trump calificara de “gran error” que DeSantis respaldara al candidato republicano al Senado por Colorado, Joe O’Dea.

O’Dea había dicho previamente a Dana Bash, de CNN, que se opondría “activamente” al expresidente si se postulaba a la Casa Blanca en 2024.

Y llega luego de que Trump haya insistido en repetidas ocasiones en que DeSantis sería imprudente si se postula en su contra. “Si me enfrentara a él, le ganaría como a todos los demás”, dijo Trump a Yahoo Finance en octubre del año pasado sobre DeSantis. “Creo que la mayoría de la gente se retiraría, creo que él se retiraría”.

Esa idea puede ser un poco ilusoria de parte de Trump.

DeSantis parece estar al borde de una victoria este martes sobre el ex gobernador Charlie Crist, una victoria que podría servir como trampolín para una candidatura en 2024. Como ha señalado Politico, DeSantis recaudó US$ 200 millones, una suma asombrosa, para su reelección y le quedaban US$ 90 millones en el banco.

También ha evitado hacer reverencias ante Trump como han hecho tantos otros funcionarios republicanos electos. DeSantis ni siquiera buscó el respaldo de Trump en su campaña de 2022.

Trump ha dicho rutinariamente que efectivamente creó a DeSantis al respaldarlo en las primarias republicanas para gobernador de 2018. Repitió esa afirmación este martes en una entrevista con NewsNation.

“Él no iba a ser capaz ni siquiera de figurar en la contienda, y tan pronto como lo respaldé, en cuestión de momentos la carrera había terminado”, dijo Trump. “Le conseguí la nominación. No la consiguió él, la conseguí yo. Porque en el momento en que hice ese apoyo, él lo consiguió. Creo que podría haber sido más amable, pero eso es cosa suya”.

No hay duda de que el respaldo de Trump ayudó a DeSantis, que en ese momento era un congresista relativamente desconocido. Pero desde entonces, DeSantis ha surgido como una fuerza propia. Se mostró abiertamente escéptico ante los confinamientos por el COVID-19. Se posicionó como quizás el opositor más fuerte del país a la enseñanza de la teoría crítica de la raza y otras políticas consideradas “woke” (liberales, de corrección política).

La mayoría de las encuestas realizadas sobre las primarias del Partido Republicano de 2024 muestran a Trump con una cómoda ventaja. Sin embargo, DeSantis suele obtener un apoyo de dos dígitos, y suele ser el único aspirante republicano en lograr dicha hazaña.