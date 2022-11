(CNN) — Twitter suspendió a la comediante Kathy Griffin por hacerse pasar por el nuevo dueño de la compañía, Elon Musk.

Griffin parece haber sido ser la primera celebridad en perder sus privilegios de tuitear después de que una ola de usuarios prominentes se hiciera pasar por Musk durante el fin de semana, con el objetivo de subrayar los posibles fallos en los planes de la compañía para el nuevo sistema de verificación.

Musk ha convertido el plan de suscripción de US$ 8 en su principal apuesta para reforzar los ingresos de la compañía. La compañía implementó de manera apresurada el plan el fin de semana, y luego decidió retrasar el servicio hasta después de las elecciones intermedias.

El plan de suscripción actualizado “Twitter Blue” ofrece a los usuarios que paguen la posibilidad de obtener una marca de verificación azul en sus perfiles, una opción que antes estaba disponible exclusivamente para celebridades, políticos, periodistas y otras figuras públicas verificadas. Musk propuso la nueva función como forma de combatir el spam en la plataforma.

Pero el plan ha enfrentado críticas generalizadas y, en una muestra de desafío, algunas celebridades con una marca de verificación azul en sus perfiles se hicieron pasar por Musk durante el fin de semana.

Las burlas a Elon Musk en su propia plataforma

La comediante Sarah Silverman utilizó su cuenta verificada para trolear a Musk, copiando su foto de perfil, su imagen de portada y su nombre. Lo único que distingue un tuit procedente de la cuenta de Silverman es el usuario de @SarahKSilverman.

“Soy una absolutista de la libertad de expresión y desayuno caca todos los días”, tuiteó Silverman el sábado. Su cuenta también retuiteó mensajes de apoyo a candidatos demócratas.

Este domingo, la cuenta de Silverman fue etiquetada como “temporalmente restringida”, y antes de que los usuarios dieran clic a su perfil se mostraba una advertencia de que “ha habido alguna actividad inusual desde esta cuenta”. La comediante volvió a cambiar su cuenta a su forma habitual, con su propio nombre e imagen.

La actriz de televisión Valerie Bertinelli también cambió el nombre de su cuenta por el del CEO de Twitter, y tuiteó el viernes que “la marca de verificación azul simplemente significaba que tu identidad estaba verificada”.

“Los estafadores tendrían más dificultades para hacerse pasar por ti. Eso ya no aplica. Buena suerte ahí fuera”, escribió. Luego respondió lo siguiente a un seguidor que le preguntó cómo es que la marca de verificación ya no se aplica: “Puedes comprar una marca de verificación azul por US$ 7,99 al mes sin verificar quién eres”.

Después de cambiar el nombre de su perfil a Musk, Bertinelli tuiteó y retuiteó mensajes de apoyo a varios candidatos demócratas y hashtags, incluyendo “VoteBlueForDemocracy” y “#VoteBlueIn2022”.

La actriz volvió a cambiar el nombre de su cuenta a Valerie Bertinelli este domingo y tuiteó: “okidoki he tenido mi diversión y creo que he dejado claro mi punto”.

Las nuevas reglas de Twitter, según el CEO

Este domingo, Musk tuiteó que “a partir de ahora, cualquier cuenta de Twitter que participe en una suplantación de identidad sin especificar claramente “parodia” será suspendida permanentemente”. También tuiteó que un cambio de nombre en Twitter “causará la pérdida temporal de la marca de verificación”.

Además, Musk dijo que los usuarios de Twitter ya no recibirán una advertencia antes de ser suspendidos. “Esto se identificará claramente como una condición para inscribirse en Twitter Blue”, tuiteó.

La cuenta de Griffin seguía suspendida este lunes por la mañana, y no estaba claro cuánto tiempo permanecería en vigor. Musk se burló de Griffin este domingo, bromeando que “fue suspendida por hacerse pasar por una comediante”. Musk también tuiteó que Griffin podría recuperar su cuenta pagando US$ 8 al mes por Twitter Blue, aunque no quedó claro si hablaba en serio.

CNN despidió a Griffin en 2017 después de que la comediante fuera fotografiada sosteniendo una cabeza ensangrentada que se asemejaba a la del entonces presidente Donald Trump. Griffin había copresentado el programa de Nochevieja junto a Anderson Cooper durante una década.

Las acciones sobre las cuentas llegan tras la compra de la compañía por parte de Musk y su promesa de restaurar las cuentas de los usuarios que anteriormente fueron vetados de la plataforma, incluido Trump. Musk también ha dicho que limitará las restricciones de contenido de la compañía y que exigirá la suscripción de pago para la verificación de las cuentas.

En los últimos meses, Musk ha compartido teorías conspirativas sobre el ataque a Paul Pelosi, ha calificado a los demócratas como el partido de la “división y el odio”, ha comparado al antiguo CEO de Twitter con Joseph Stalin y ha advertido que “el virus de la mente woke destruirá la civilización”.