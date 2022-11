El presidente de Argentina, Alberto Fernández, entregó detalles sobre su alimentación y aseguró que “inventó” una dieta, la que según su criterio, estaría dando resultados.

En esa línea, detalló parte de su rutina diaria de alimentación y aseguró que “generalmente” comienza su día “desayunando con alguien, tipo 8:30 o 09:00 de la mañana, por motivos de trabajo”.

“Tengo una alarma biológica por la cual, desde hace siglos a las 07:15 horas mis ojos ya no se cierran más. Me despierto solo, sin alarma”, continuó explicando Fernández.

Asimismo, señaló que está bajo dieta desde hace treinta días: “Me puse un chip en la cabeza que dice: ‘baja de peso’. La dieta la inventó yo. Es la dieta de Alberto y es muy simple”.

“Consiste en no comer. No comer nada de las cosas que a uno más le gusta y que más engordan. Eliminé todo lo que tiene que ver con el pan, con las harinas y con los hidratos. Eliminé todo lo dulce que es lo que más me cuesta”, profundizó el jefe de Estado argentino.

A su vez, advirtió que “la dieta está dando resultado”. “Estoy contento porque he bajado bastante de peso. Como presidente me ha tocado vivir momentos muy difíciles y, uno de algún modo canalizada todo eso”.

“Yo no fumo, no tomo alcohol, pero canalizo comiendo cosas dulces y me fui al diablo con el peso. Ahora cuando me vean flaco van a empezar a inventar qué enfermedad tengo”, añadió.