Donald Trump dijo que a ciertas personas con discapacidad era “mejor dejarlas morir”, según sobrino en sus memorias

(EFE) – Un sobrino del expresidente y candidato republicano, Donald Trump (2017-2021), asegura en sus memorias que oyó al menos en dos ocasiones a su tío decir que era mejor dejar morir a ciertas personas con una gran discapacidad, en lugar de pagar enormes sumas para ayudarlas.

Esas afirmaciones aparecen en las memorias de Fred C. Trump III, que se pondrán la semana que viene a la venta con el título All in the Family: The Trumps and How We Got to Be This Way (Todo en familia: Los Trump y cómo llegamos a ser así).

El diario The New York Times (NYT) ha obtenido una copia de esas memorias, de las que hoy publica algunos extractos donde se recogen algunas afirmaciones de Donald Trump fuera de actos oficiales, entre las que llama la atención su referencia a las personas con discapacidad, dado que su sobrino tiene un hijo con una grave discapacidad intelectual.

En una ocasión, Fred Trump había propiciado una reunión en la Casa Blanca con su tío y varias personas más para tratar la forma de ayudar a estas personas con graves discapacidad, cuando según su relato el presidente lo llamó aparte y le dijo: “Tal vez a este tipo de gente es mejor dejarlos morir (dada) la manera en que viven y todos esos gastos (que generan)“.

No fue aquella la única vez, ya que dos años más tarde, y cuando Fred llamó a su tío presidente para que le ayudara con su hijo, pues la fundación que sufragaba sus cuidados estaba quedándose sin fondos, Donald Trump le contestó: “Mira, no sé (…) . Ni te reconoce. Tal vez mejor dejarlo morir y mudarte a Florida“, le contestó, según sus palabras.

El NTY recuerda que Fred C. Trump III criticó a su propia hermana Mary por haber publicado en 2020 otro libro con intimidades de la familia Trump en el que Donald salía malparado, y entonces Fred la acusó de traición, pero por alguna razón él siguió ahora el mismo camino.