Devastadores incendios forestales en Los Ángeles, Estados Unidos: Vientos por sobre 100 km/h dificultan labor de bomberos

A pesar de trabajar en turnos de hasta 24 horas, la situación se ha vuelto compleja para los voluntarios, que no han podido lograr avances significativos debido a los fuertes vientos, dijo el presidente de los Bomberos Profesionales de California. Con vientos sostenidos de más de 64 km/h y “ráfagas que se reportan entre 96 y 128 km/h, no vamos a poder controlar eso”, advirtió.

(CNN) – Equipos de bomberos siguen combatiendo el avance de las llamas, en medio de los devastadores incendios forestales que afectan el condado de Los Ángeles, en Estados Unidos.

Más de 1.400 voluntarios han sido desplegados para combatir los múltiples incendios, dijo el gobernador Gavin Newsom, y cientos de activos están preposicionados para combatir estos siniestros sin precedentes en Los Ángeles.

Y es que a pesar de trabajar las 24 horas del día, la situación se ha vuelto compleja para los bomberos, que no pueden lograr avances significativos debido a los fuertes vientos, dijo el presidente de los Bomberos Profesionales de California, Brian Rice.

Con vientos sostenidos de más de 40 mph (aproximadamente 64 km/h) y “ráfagas que se reportan en los 60, 70 y 80 mph (entre 96 y 128 km/h), no vamos a poder controlar eso”, advirtió.

“Estos hombres y mujeres van a trabajar turnos de 24, 36, 40 o 48 horas. No van a abandonar la línea de fuego en un futuro próximo”, comentó, añadiendo que “en este momento, todo el mundo está a merced del viento. Y hasta que no veamos un cambio o una disminución del mismo, no va a haber ninguna tregua”.

Además de los fuertes vientos, los bomberos enfrentan desafíos como un terreno difícil y una alta densidad de población en la zona.

Junto con ello, más de 30.000 personas han debido evacuar de sus hogares producto de la emergencia.

El incendio más grande creció rápidamente a al menos 2.920 acres (unas 1.181 hectáreas) cerca del vecindario Pacific Palisades de Los Ángeles, que está experimentando vientos del norte al noreste de alrededor de 24 km/h con ráfagas de hasta 48 km/h, pero se esperan ráfagas de viento más fuertes durante la noche, advirtieron las autoridades.

Trabajo de bomberos

El jefe de los Bomberos Profesionales de California, Brian Rice, indicó que hasta el momento no se han reportado muertes de bomberos después de que más de 1.400 empleados lucharon contra tres incendios separados durante la noche.

Sin embargo, algunos voluntarios resultaron heridos mientras realizaban su trabajo, con algunas “distensiones, esguinces, lesiones en los ojos, inhalación de humo”.

En cuanto a posibles víctimas civiles, las autoridades probablemente proporcionarán información durante la jornada, añadió Rice.

“El humo es una sopa tóxica”, advierte un experto en incendios

Los turistas no deberían intentar observar de cerca los incendios forestales que devastan el sur de California, instó Rice.

“Si no vives en la zona, no vayas a hacer turismo”, pidió, agregando que “el humo es una sopa tóxica. No solo se quema la maleza, sino también las casas. Las casas contienen plásticos fabricados a partir de compuestos petroquímicos”.

Los bomberos enfrentan condiciones peligrosas para combatir los incendios. “Si no tienes por qué estar en esa zona y respirar ese ambiente, no lo hagas. Es peligroso”, sentenció.

Estadio Rose Bowl abre como centro de evacuación

El icónico estadio deportivo Rose Bowl ha sido designado como un sitio de evacuación crítico para animales grandes, ofreciendo un refugio para los dueños de mascotas que buscan seguridad para sus caballos y ganado mientras el incendio de Palisades continúa ardiendo, señaló el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles en un comunicado.

La decisión se produce en un momento en que se están aplicando evacuaciones obligatorias en varios vecindarios, incluido Monte Nido. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que se familiaricen con las rutas de evacuación, que conducen tanto al Centro de Convenciones de Pasadena como al Rose Bowl. Para aquellos con animales pequeños, la Sociedad Protectora de Animales de Pasadena está preparada para ayudar.

El día de Año Nuevo, el estadio histórico albergó el partido de cuartos de final de fútbol universitario entre Ohio State y Oregon, con más de 90.000 fanáticos presentes.