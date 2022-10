El actor y protagonista de la saga de películas de Harry Potter, Daniel Radcliffe, compartió un comunicado en el que se despidió de Robbie Coltrane, actor que dio vida a Hagrid en la misma cinta y cuya muerte se confirmó este viernes.

“Era una de las personas más divertidas que he conocido y solía hacernos reír constantemente cuando éramos niños en el set”, señaló Radcliffe.

Asimismo, indicó guardar “recuerdos de él manteniendo nuestros ánimos en El prisionero de Azkaban, mientras nos escondíamos de la lluvia torrencial por horas”.

“Me siento increíblemente afortunado de haberlo conocido y trabajar con él y estoy muy triste por su fallecimiento. Era un actor increíble y un hombre encantador”, concluyó el actor.

Por otro lado, J.K Rowling, autora de los libros en los que se inspiraron las películas sobre el joven mago, utilizó sus redes sociales para dedicar algunas palabras a Coltrane.

“Nunca volveré a conocer a nadie remotamente como Robbie. Tenía un talento increíble, completamente único, y fui más que afortunada en conocerlo, trabajar con él y reírme a carcajadas con él. Envío mi cariño y mi más sentido pésame a su familia, sobre todo sus hijos”, publicó la escritora.

I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z

— J.K. Rowling (@jk_rowling) October 14, 2022