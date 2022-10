A través de un comunicado, su agente Belinda Wright confirmó que Coltrane murió en un hospital cerca de Falkirk, en Escocia.

“Para mí personalmente, lo recordaré como un cliente leal y permanente. Además de ser un actor maravilloso, era sumamente inteligente, brillantemente ingenioso y después de 40 años de estar orgulloso de ser llamado su agente, lo extrañaré”, señaló Wright.

Lee también: Busan se prepara para acoger concierto gratuito de BTS: Será transmitido vía streaming

La agente detalló algunos de los logros del actor, aunque sostuvo que “probablemente será mejor recordado en las próximas décadas como Hagrid, un papel que trajo alegría a niños y adultos por igual en todo el mundo, provocando un torrente de cartas de admiradores cada semana durante más de 20 años”.

Antes de saltar a la fama mundial con el barbudo Hagrid, Coltrane perfeccionó sus habilidades de comedia en escenarios de teatro. En la década de 1980, participó en una serie de escenas cortas llamada Alfresco, junto a los reconocidos Hugh Laurie, Stephen Fry y Emma Thompson.

A lo largo de su carrera participó en distintas producciones, entre ellas la serie británica Cracker y las películas de James Bond GoldenEye y The World Is Not Enough.