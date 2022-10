(EFE) – La ciudad surcoreana de Busan se prepara con medidas especiales de seguridad y transporte para acoger este sábado un concierto multitudinario y gratuito del conocido grupo BTS, que servirá para promocionar la candidatura de esta urbe a albergar la Expo 2030.

Las superestrellas globales del K-pop actuarán ante unas 50 mil personas en el Estadio de los Juegos de Asia, según la empresa de representación del grupo, Hybe, mientras que también se han instalado pantallas gigantes para ver el concierto en directo en otros puntos de la ciudad ante las que se espera que se congreguen varios millares más de espectadores.

Hybe y las autoridades locales de Busan prevén que unas 100 mil personas se desplacen a la ciudad portuaria para el que será uno de los eventos más multitudinarios de BTS hasta la fecha.

La ciudad ha incrementado la frecuencia de las conexiones aéreas, de autobuses y de metro ante semejante afluencia, además de restringir la circulación de taxis.

También se ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad en los puntos más transitados de la ciudad y con especial atención en torno al estadio, y se han habilitado clínicas médicas provisionales e instalaciones sanitarias adicionales de emergencia.

Con motivo del espectáculo, que podrá ser visionado también gratis por internet, la ciudad se ha engalanado colocando iluminación de color morado característico de ARMY -como se denominan los seguidores del grupo- en algunos de sus lugares más representativos, como el puente Gwangan o la Torre de Busan.

El concierto, titulado como su último sencillo “Yet to come“, será el primero que ofrece además el conjunto de K-Pop desde marzo, cuando tuvo lugar su serie de conciertos “Permission to dance on stage” en Seúl.

La cita promocionará la candidatura de Busan (segunda urbe más grande de Corea del Sur y situada a unos 450 kilómetros al sureste de Seúl) para acoger la Expo 2030.

La Oficina Internacional de Exposiciones seleccionará a finales de 2023 a la ciudad que acogerá la Expo 2030 entre las candidaturas de Busan, Riad, Odesa y Roma.