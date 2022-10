¿Cuatro temporadas de House of the Dragon? A pesar de que HBO Max sólo ha confirmado dos, a George R.R. Martin le gustaría desarrollar la saga de la Canción de Hielo y Fuego en más entregas.

El icónico escritor del universo de Game of Thrones publicó en su blog que su intención es desarrollar la historia de los antecesores de Daenerys Targaryen y Jon Snow en al menos cuatro temporadas.

“Creo que Ryan (Condal, el co-showrunner) ha manejado muy bien los saltos, y amo tanto a las jóvenes Alicent y Rhaenyra como a las versiones adultas y a las actrices que las interpretan. (La verdad sea dicha, tenemos un elenco increíble, y los amo a todos). ¿Ojalá hubiéramos tenido más tiempo para explorar la relación entre Rhaenyra y Ser Harwin, el matrimonio de Daemon y Laena y su tiempo en Pentos, el nacimiento de varios y diversos hijos (y SÍ, Alicent le dio a Viserys cuatro hijos, tres hijos y una hija, su hijo menor, Daeron, está en Oldtown, simplemente no tuvimos tiempo para trabajar con él en esta temporada), y todo lo demás que tuvimos que omitir. Por supuesto”, comenzó reflexionando el escritor.

Posteriormente, indicó que “Los Soprano tenían 13 capítulos por temporada, pero solo unos años después, Game of Thrones tenía solo 10 (y ni eso en las dos últimas temporadas). Si House of the Dragon tuviera 13 episodios por temporada, tal vez podríamos haber mostrado todas las cosas por las que tuvimos que hacer saltos de tiempo, aunque eso habría hecho que algunos espectadores se quejaran de que el programa era demasiado ‘lento’, que ‘no pasaba nada’”.

En ese sentido, comentó el trabajo del actor Paddy Considine como el rey Viserys: “Su interpretación es más poderosa y trágica que mi propia versión. Me dieron ganas de borrar esos capítulos y reescribir la historia completa sobre su reinado”.

Aun así, recalcó que “tal como están las cosas, estoy encantado de que todavía tengamos 10 horas cada temporada para contar nuestra historia. (Los Anillos del Poder tiene solo ocho, como habrás notado, y mi programa AMC, Dark Winds, tiene temporadas de seis episodios). Espero que siga siendo cierto. Se necesitarán cuatro temporadas completas de 10 episodios cada una para hacer justicia a la Danza de los Dragones, de principio a fin”.