“El rey está muerto“.

Con esas palabras comienza el tráiler de lo que será el noveno capítulo de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones que ya se acerca al final de su primera temporada en HBO.

Luego que el capítulo 8 estuviera marcado por la muerte de Viserys I, esta nueva entrega promete una trama llena de complot que podría marcar el comienzo de un grave conflicto en Desembarco del Rey y los siete reinos.

En el adelanto, Alicent Hightower, la esposa del fallecido rey, menciona que Viserys le dijo que “deseaba que Aegon fuera rey”.

“¿Nunca te has imaginado en el Trono de Hierro?”, es la pregunta que marca el final del tráiler.

Revisa el tráiler acá:

¿Dónde y a qué hora puedo ver la serie?

Al igual que con Game of Thrones, House of the Dragon se emite los domingos a las 22:00 horas a través de HBO. Para los que quieran sintonizarla a través de sus dispositivos o en streaming, los episodios también están disponibles en HBO Max.

La serie contará con 10 episodios en total, los que serán estrenados cada domingo. La producción se puede disfrutar en los formatos 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision y Dolby Atmos.