Denuncian que el sospechoso de atentar contra Donald Trump tenía “delirios de grandeza”

Ryan Wesley Routh, el hombre arrestado por un presunto intento de magnicidio contra el expresidente, también habría tratado de reclutar gente para luchar en Ucrania a través de canales no oficiales, en contra del consejo de la Legión Internacional en el país, según una denuncia hecha por Evelyn Aschenbrenner, exreclutadora de la unidad militar ucraniana, a CNN.

Evelyn Aschenbrenner, una ciudadana estadounidense que sirvió durante dos años en la Legión Internacional en Ucrania, una unidad militar de las fuerzas terrestres ucranianas compuesta por voluntarios extranjeros, declaró a la CNN que advirtieron varias veces a Ryan Wesley Routh de que utilizara las vías oficiales para reclutar a personas para luchar en Ucrania y llevarlas al otro lado de la frontera, pero él no quiso escuchar.

Aschenbrenner, que se identifica como de género fluido y utiliza los pronombres “él/ella”, trabajó como administrador y luego en un papel oficial de reclutamiento dentro de la Legión Internacional.

“En agosto de 2022, Routh puso mi número de teléfono y el de otro reclutador en un sitio web que él había diseñado. Me enfadé. Le dije: ‘Quita esto. No tienes nuestro permiso’. La Legión ya tiene un sitio web de reclutamiento, no hay necesidad de que hagas esto. Ya hay suficiente desinformación sobre Ucrania. No empieces a añadir más”, dijo Aschenbrenner.

En lugar de ello, Routh siguió intentando llevar gente a Ucrania a través de la frontera, según Aschenbrenner. “En agosto de 2022, para el Día de la Independencia de Ucrania, había un alto riesgo para la seguridad, con toques de queda en Járkiv y otras ciudades. Y Routh me envió un mensaje pidiéndome que hiciera pasar a una persona cualquiera por la frontera y me envió el pasaporte de esta pobre mujer”, relataron.

Aschenbrenner respondió a Routh diciendo que no tenían autoridad para hacer pasar a la gente, y destacó la alerta de huelga en todo el país.

“Es un ejército. Hay una cadena de mando”, dijo Aschenbrenner que le dijeron a Routh. “Tienes que estar de acuerdo con los posibles retrasos. Es una zona de guerra activa“.

Pero Aschenbrenner dijo que Routh se enfadó por eso y les contestó en un mensaje, que vio CNN: “Le diré al mundo que Ucrania no quiere ayuda… es obvio”.

Aschenbrenner dijo que nunca vieron a Routh en Ucrania, ni en una zona de combate ni en una base militar.

“Parecía tener este delirio de grandeza, donde él era el … He visto esto con algunos otros voluntarios en escalas más pequeñas … ellos son los únicos que realmente ayudan a Ucrania”, dijo Aschenbrenner.