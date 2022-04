El primo de Nicolás Zepeda, Juan Felipe Ramírez, habló ante la justicia francesa para entregar su testimonio.

Tras pasar 30 horas junto a Narumi en Francia, el 8 de diciembre Nicolás Zepeda llegó a Barcelona, España, para encontrarse con su primo médico, quien aseguró que fue contactado por su familiar para hospedarlo por unos días.

Ramírez declaró: “Nicolás me dijo que terminó su relación con Narumi en septiembre y no la volvió a ver, porque también estaba muy enamorado de una alemana”. Asimismo, dijo que Zepeda “me pidió ser discreto con la visita, no contarle a nadie y no publicar nada en internet”.

Asimismo, afirmó que en aquellos días que pasaron juntos, “me hablaba de Narumi en presente, pero después el pasado se apoderó”. En ese punto, el primo recordó una frase mencionada por Zepeda: “Narumi amaba mucho el mar”.

Posteriormente, detalló una conversación que tuvieron por “términos médicos relacionados con la muerte por asfixia” y preguntas relacionadas con el ahorcamiento. En definitiva, Zepeda le habría preguntado:

“¿Qué debo hacer si alguien se ahorcó?”

“¿Cuánto se tarda en morir una persona ahorcada?”

“¿Cuánto tiempo tengo que esperar para rescatar a un ahorcado?”

“¿Cómo saber si después de un ahorcamiento una persona está viva o muerta?”

Al finalizar, Juan Felipe expuso sentirse molesto cuando supo la verdad: Zepeda llegó a España tras ver a Narumi en Francia.