Lando Norris conquista la pole en Bélgica tras dominar la clasificación del GP

Lando Norris (McLaren) se impuso en la clasificación del Gran Premio de Bélgica con un tiempo de 1:40.562, asegurando la pole position para la carrera del domingo 26 de julio. El británico superó a su compañero de equipo Oscar Piastri, quien completó un doblete para McLaren al ocupar la segunda plaza, mientras Charles Leclerc (Ferrari) cerró el top tres.

A pesar de su victoria en la carrera sprint, Max Verstappen (Red Bull) no pudo superar a los McLaren y se ubicó cuarto, seguido por Alexander Albon (Williams) y George Russell (Mercedes). La sesión confirmó el buen momento del equipo británico, que llevó a ambos pilotos a la primera fila en un circuito tan técnico como Spa.

QUALIFYING CLASSIFICATION

Lando Norris takes his fourth pole of the season 👊

Alex Albon finishes P5 💪#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/l9fCcVuiK0

— Formula 1 (@F1) July 26, 2025