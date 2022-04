Taeko Kurosaki, madre de Narumi, habló por primera vez en el juicio por la desaparición de su hija: “Durante más de cinco años he sido destruida. Tengo una gran desconfianza hacia los humanos, dejé mi trabajo, me aíslo sin ver a nadie todos los días. Por eso me cuesta hablar. Puede ser que mi discurso sea largo, intercalado con silencios… Pido disculpas por eso”.

La madre de la joven japonesa comenzó a relatar cómo era su hija y la relación que tenía con ella. “Era tan adorable, la amaba tanto. No podía separarme de ella, la crié con todo mi amor”, dijo.

Respecto a la relación con Zepeda, la madre recordó que en una oportunidad, en Japón, Nicolás se sintió excluido en una comida y reaccionó “con mal humor”: “Se vengó tomando la bicicleta de Narumi para irse de la casa y dejó la de él con una rueda pinchada”.

Luego, expuso conversaciones por mensaje que tuvo con su hija, los cuales dicen:

8 de septiembre: “Nico me pregunta insistentemente dónde estoy, con quién, cuándo y a qué amiga veo”.

“Nico me pregunta insistentemente dónde estoy, con quién, cuándo y a qué amiga veo”. 8 de septiembre: “Él me dice que soy mentirosa y está controlando a todas las personas con las que me relaciono. Se está poniendo peor y peor… ahora tuve que cancelar una junta que tenía con mis amigos en Francia”.

“Él me dice que soy mentirosa y está controlando a todas las personas con las que me relaciono. Se está poniendo peor y peor… ahora tuve que cancelar una junta que tenía con mis amigos en Francia”. 8 de septiembre: “Quiero separarme de él”.

“Quiero separarme de él”. 27 de septiembre: “No sé si quiero a Nico, pero Nico me quiere demasiado. No me atrevo a dejarlo porque lo compadezco. No pienso en él todo el tiempo, pero Nico piensa en mí todo el tiempo”.

“No sé si quiero a Nico, pero Nico me quiere demasiado. No me atrevo a dejarlo porque lo compadezco. No pienso en él todo el tiempo, pero Nico piensa en mí todo el tiempo”. 29 de septiembre: “Nico perdió la cabeza, leyó todos mis mensajes en Facebook y borró fotos con chicos, ahora sólo veo el lado oscuro de ese hombre”.

“No puedo dejar que este demonio quede libre”

Taeko Kurosaki afirmó que “Nicolás Zepeda ha engañado a toda su familia. ¡Es un gran mentiroso! ¿Cuántas veces mintió durante este juicio? Desde que entendí que él era el culpable, supe que nunca volvería a ver mi hija”.

Posteriormente, contó que en junio del 2017 viajó a Chile “con la esperanza de encontrar a mi hija. Quería ver cómo seguía viviendo Zepeda. Parecía feliz. Lo seguí en secreto y todo el tiempo parecía feliz. Pensé que me iba a matar si me reconocía, pero no importaba, igual lo seguí. Una vez me vio y miró al suelo”.

“No puedo dejar libre a este demonio. ¡No dejen que este monstruo se libere! Quiero proteger a todas las mujeres en la tierra y el precio de esto será mi vida”, manifestó Taeko.

Noticia en desarrollo…