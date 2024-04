(CNN) – Al menos 35 personas han muerto y decenas más están desaparecidas tras la rotura de una presa en el sur de Kenia, que ha arrasado viviendas y vehículos en un momento en que el país se enfrenta a semanas de lluvias torrenciales y devastadoras inundaciones repentinas.

Los equipos de rescate están excavando entre el lodo y los escombros para encontrar supervivientes cerca de Mai Mahiu, en el condado keniano de Nakuru, declaró a CNN la gobernadora Susan Kihika, quien advirtió de que el número de muertos podría aumentar considerablemente.

El incidente se produce en un momento en que las inundaciones han anegado amplias zonas de Kenia, causando la muerte de al menos 103 personas y obligando a miles de residentes a abandonar sus hogares desde marzo, según declaró el lunes el portavoz del gobierno, Isaac Maigua Mwaura.

Kenya's flood crisis escalates as forecasts predict more rain in the coming weeks. Teams from the @KenyaRedCross are on the ground, providing relief to the affected communities. pic.twitter.com/IM6lcHpow6

— IFRC (@ifrc) April 29, 2024