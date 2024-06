Cuando Darth Vader anunció en CNN: La conexión de la cadena de noticias con el mundo radial

James Earl Jones fue el encargado de darle la voz al reconocido Darth Vader en la trilogía original de las películas de George Lucas.

“Luke, yo soy tu padre”.

Frase icónica del cine y de una de las sagas más famosas de la historia del cine: Star Wars.

James Earl Jones fue el encargado de darle la voz al reconocido Darth Vader en la trilogía original de las películas de George Lucas.

Pero un dato que pocos conocen es que el villano intergaláctico “prestó” su voz para anunciar las noticias.

“This is CNN, the most trusted name in news”, fue el dicho de Earl Jones para CNN Internacional, una de las voces más emblemáticas de la cadena, y que hoy CNN Chile trae como una de sus cortinas principales para sus podcast de su nuevo proyecto CNN Chile Radio.

El lanzamiento de CNN Chile Radio, programado para este viernes 7 de junio a las 07.00, tendrá un primer invitado de renombre: el Presidente de la República, Gabriel Boric Font.

El Mandatario será el entrevistado para el debut de este nuevo espacio, que se transmitirá entre 7:00 y 10:00 de la mañana de lunes a viernes, por las pantallas de CNN Chile y en todas las plataformas.

CNN Chile Radio contará con la animación de Carolina Urrejola y Fernando Paulsen. Además, tendrá la participación de diversos panelistas para comentar las noticias más importantes de Chile y de la red informativa de CNN Internacional.