Muerte de una mujer en “cápsula suicida” provoca controversia en Suiza: ¿De qué trata el dispositivo?

The Last Resort, el grupo detrás del aparato, afirmó que la fallecida era una mujer que padecía un sistema inmunitario gravemente comprometido y que había pasado pruebas psiquiátricas antes de su muerte.

(CNN en Español) – La policía suiza del cantón septentrional de Schaffhausen, fronterizo con Alemania, detuvo a varias personas luego de que una mujer estadounidense de 64 años se quitara la vida utilizando una controvertida “cápsula suicida”.

La cápsula “Sarco” fue usada el lunes en un bosque del municipio de Merishausen. Y la Fiscalía de Schaffhausen abrió diligencias penales contra varias personas por “inducción y complicidad en el suicidio”, según un comunicado de la Policía.

Un portavoz de The Last Resort, el grupo detrás del dispositivo, afirmó que el consejo legal era que la cápsula podía utilizarse. Sin embargo, el día en que se aplicó, la ministra de Sanidad suiza, Elisabeth Baume-Scheneider, dijo que no era legal.

“La cápsula suicida Sarco no cumple legalmente en dos aspectos. En primer lugar, no cumple los requisitos de la Ley de Seguridad de Productos y, por tanto, no puede comercializarse. En segundo lugar, el uso correspondiente de nitrógeno no es compatible con el objetivo de la Ley sobre Productos Químicos”, aseveró la autoridad.

En conreto, el aparato autooperado causa la muerte por hipoxia, que es cuando se priva al cuerpo de oxígeno.

De acuerdo al organismo, la fallecida era una mujer que padecía un sistema inmunitario gravemente comprometido y que había pasado pruebas psiquiátricas antes de su muerte.

Además, el vocero dio a conocer que su copresidente, Florian Willet, fue detenido junto a otras tres personas.

