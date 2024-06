¿Competencia de golf presidencial?: Trump desafía a Biden y el Presidente le responde

El expresidente y el actual Mandatario de Estados Unidos se han enfrentado en diversos temas durante el espacio televisivo, el primero de cara a las elecciones del 5 de noviembre.

Diversos momentos ha tenido el debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden transmitido por CNN Internacional y de forma simultánea por CNN Chile.

En ese contexto surgió un particular desafío entre ambos.

En el marco de una pregunta sobre el estado físico y mental de Biden y Trump al terminar un eventual segundo mandato, hubo una propuesta de realizar una actividad deportiva.

“Él (Biden) no puede darle a la pelota a 50 yardas. Si quiere que hagamos una competencia de golf, no me puede ganar. Estoy en buena forma”, desafió Trump.

Y agregó: “Estoy en buena forma. Estoy tan bien como hace 20-25 años, quizás un poco más ligero de peso”.

Rápidamente, el guante fue recogido por el actual Mandatario estadounidense: “No tengo problema en entrar una competencia de golf contra él”, espetó.

“Mi handicap lo bajé a 6 cuando era vicepresidente y Me encantaría jugar al golf contra usted si carga su propia bolsa”, continuó.

A lo que Trump dijo: “No empecemos a actuar como niños”. Y Biden contestó: “Usted es un niño”.