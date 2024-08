Comisario de la Unión Europea advierte a Elon Musk por live con Donald Trump: “Estamos monitoreando potenciales riesgos”

“Con una gran audiencia, viene una gran responsabilidad”. Así comenzó el comentario de Thierry Breton, comisario para el Mercado Interno de la Unión Europea una misiva dirigida a Elon Musk, todo esto a propósito de una entrevista a Donald Trump en vivo que realiza este lunes en su red social X.

La carta de Breton, según explica en la misma, tiene relación con el contexto de los eventos que ocurren en Reino Unido y las obligaciones legales que Musk tiene como administrador de una red social que califica como una “Plataforma en línea muy grande”.

En esa línea, recalcó la importancia de la libertad de medios, pero también de informar aplicando medidas que mitiguen la amplificación de contenido dañino.

“Esto es importante en el contexto de los recientes ejemplos de malestar público provocados por la amplificación de contenidos que promueven el odio, el desorden, la incitación a la violencia o ciertos casos de desinformación”, afirmó en la misiva.

Entre las responsabilidades del cargo que actualmente ostenta Breton, está el garantizar el funcionamiento del mercado único, incluyendo el “libre movimiento de bienes y servicios, tanto en línea como en el mundo físico”, según consigna el sitio de la Unión Europea.

“Permítame aclarar que cualquier efecto negativo del contenido ilegal en X en la UE, que podría atribuirse a la ineficacia de la forma en que X aplica las disposiciones pertinentes de la DSA (Acta de Servicios Digitales), puede ser relevante en el contexto de los procedimientos en curso y de la evaluación general del cumplimiento de X con la legislación de la UE”, agrega.

