CNN Verifica: Donald Trump insiste en falsedades sobre la migración

El equipo de CNN Facts First elabora un informe sobre las últimas apariciones públicas del expresidente. Algunas de sus primeras conclusiones aquí.

(CNN) –– La última noche de la Convención Nacional Republicana llegó este jueves a Milwaukee donde el expresidente Donald Trump aceptó ser, por tercera vez consecutiva, el candidato republicano a la presidencia.

El equipo de CNN Facts First está comprobando los hechos del programa, y esto es parte de lo que ocurrió en la noche.

CNN Verifica: las afirmaciones sin pruebas de Trump sobre la inmigración

El expresidente Donald Trump afirmó este jueves que los inmigrantes “vienen de prisiones, vienen de cárceles, vienen de instituciones mentales y manicomios. … Los terroristas están llegando en cantidades que nunca antes habíamos visto”.

CNN Verifica: No hay evidencia de la afirmación de Trump de que se están vaciando las cárceles de todo el mundo para que los prisioneros puedan viajar a Estados Unidos como migrantes, ni de su afirmación de que los gobiernos extranjeros también están vaciando las instalaciones de salud mental con este propósito. El año pasado, la campaña de Trump no pudo proporcionar ninguna evidencia para su afirmación más limitada en ese momento de que los países sudamericanos en particular estaban vaciando sus instalaciones de salud mental para de alguna manera enviar a los pacientes a Estados Unidos.

Representantes de dos organizaciones antiinmigración dijeron a CNN en ese momento que no habían oído hablar de nada que corroborara la historia de Trump, al igual que tres expertos de organizaciones favorables a la inmigración. La propia búsqueda de CNN no produjo ninguna evidencia. El sitio web FactCheck.org tampoco encontró nada.

En ocasiones, Trump trató de respaldar su afirmación diciendo que la población carcelaria mundial ha disminuido. Pero eso también está mal. La población carcelaria mundial registrada aumentó de octubre de 2021 a abril de 2024, de aproximadamente 10,77 millones de personas a aproximadamente 10,99 millones de personas, según la Lista Mundial de Población Penitenciaria compilada por expertos del Reino Unido.

En respuesta a la investigación de CNN de 2023, el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, citó una fuente para la afirmación de Trump sobre el vaciado de prisiones con fines migratorios: un artículo de 2022 del sitio web de derecha Breitbart News sobre un supuesto informe de inteligencia federal que advertía a los agentes de la Patrulla Fronteriza que Venezuela había hecho este. Pero esa afirmación es vaga y no verificada sobre las acciones de Venezuela nunca fue corroborada.

CNN Verifica: Trump culpa al Gobierno de Biden por la “mayor invasión de la historia”

Durante su discurso en la Convención Nacional Republicana, el expresidente Donald Trump afirmó que la administración Biden no hizo nada para frenar la inmigración ilegal a Estados Unidos.

“La mayor invasión de la historia se está produciendo aquí mismo en nuestro país. Vienen de todos los rincones de la tierra, no solo de América del Sur, sino de África, Asia y Medio Oriente”, dijo Trump. “Están llegando a niveles que nunca antes habíamos visto; de hecho, es una invasión y esta administración no hace nada para detenerlos“.

CNN Verifica: la afirmación de Trump de que la administración Biden no está haciendo “nada” es incorrecta. Los cruces ilegales en la frontera estadounidense disminuyeron en junio y la administración Biden impuso importantes restricciones al asilo junto con otras medidas para frenar la inmigración ilegal.

Los arrestos a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos cayeron un 29% en junio, según nuevos datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, tras la orden de la administración Biden que limita severamente los cruces de solicitantes de asilo.

“Las recientes medidas de seguridad fronteriza tuvieron un impacto significativo en nuestra capacidad de imponer consecuencias a quienes cruzan ilegalmente”, dijo anteriormente en un comunicado el comisionado interino de la CBP, Troy A. Miller.

El mes pasado, la administración Biden invocó una autoridad para cerrar el acceso al asilo a los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, un intento significativo de abordar una de las mayores vulnerabilidades políticas del presidente. Fue la medida más dramática de la administración en la frontera sur de Estados Unidos, utilizando la misma autoridad que Trump intentó usar en el cargo.

El expresidente y candidato republicano se refirió a la migración que vive Estados Unidos como “la mayor invasión de todos los tiempos”.

“Vienen no solo de Sudamérica, de Asia y de África. (…) Vienen de instituciones mentales”, dijo.

CNN Verifica: Trump sobre la tasa de criminalidad en Venezuela

El expresidente Donald Trump dijo este jueves en la Convención Nacional Republicana que “en Venezuela, la criminalidad bajó un 72%” porque los gobiernos extranjeros están enviando a los criminales de sus países a Estados Unidos.

CNN Verifica: Trump exageró enormemente la disminución de la delincuencia en Venezuela durante la era Biden, al menos según las limitadas estadísticas que están disponibles públicamente.

Y si bien es cierto que al menos algunos criminales se han unido a los venezolanos respetuosos de la ley en un éxodo masivo del país en medio de la crisis económica de la última década, no hay pruebas de que el Gobierno de Venezuela haya vaciado deliberadamente las cárceles con fines migratorios o haya enviado intencionalmente a excriminales o prisioneros a Estados Unidos.

La afirmación de Trump sobre buques de guerra rusos cerca de Cuba

El expresidente Donald afirmó en su discurso del RNC este miércoles por la noche que “buques de guerra y submarinos nucleares rusos están operando a 60 millas de nuestras costas en Cuba… La prensa se niega a escribir sobre ello”.

Los hechos primero: La afirmación de Trump en tiempo presente de que buques de guerra y submarinos nucleares rusos “están” operando cerca de Estados Unidos es engañosa. Aunque Rusia tuvo un submarino de propulsión nuclear visitando Cuba en junio junto con otros buques de la Armada rusa, todos los buques —incluido el submarino— se fueron desde entonces.

Un grupo de cuatro buques de la Armada rusa llegó a Cuba el 12 de junio como parte de lo que funcionarios del Pentágono y del Departamento de Estado subrayaron que es una actividad de rutina y señalaron que Cuba recibió buques rusos todos los años entre 2013 y 2020. Un portavoz del Pentágono, el mayor Charlie Dietz, dijo en junio que “dado el largo historial de escalas de Rusia en puertos cubanos, estas se consideran visitas navales de rutina, especialmente en el contexto del aumento del apoyo de Estados Unidos a Ucrania y los ejercicios de la OTAN.”

Los buques zarparon de La Habana el 17 de junio.

Tampoco es cierto que los medios de comunicación “no quieran hablar de ello”. CNN, junto con la mayoría de los demás grandes medios de noticias, informó sobre la posición de los buques rusos.