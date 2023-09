La familia de Natalia Manríquez pide ayuda para repatriar el cuerpo de la chilena de 35 años, quien fue encontrada sin vida al interior de una habitación del hotel Super 8 de Council Bluffs, en Estados Unidos.

El caso

Manríquez había llegado al país norteamericano el 30 noviembre de 2022 para trabajar y ayudar a su familia en Chile. Primero estuvo en Las Vegas (Nevada) y luego se cambió al estado de Iowa.

Su cuerpo fue encontrado el 7 de septiembre al interior de una de las habitaciones del hotel donde trabajaba como mucama y también residía. La causa de la muerte está en investigación y las autoridades norteamericanas esperan los resultados de la autopsia.

Jesse Smith, de 49 años, es el principal sospechoso tras ser registrado por las cámaras de seguridad como la última persona que entró la pieza donde la chilena fue encontrada sin vida. Fue detenido el 14 de septiembre luego de estar prófugo de la justicia y como prioridad número dos en la búsqueda de agresores sexuales en el estado de Colorado.

Ahora está prisionero en la cárcel de Pottawattamie, bajo los cargos de abuso sexual en tercer grado.

“Ella comentaba todo lo que pasaba. Incluso, ya me había dicho ‘mamita, donde trabajo hay un hombre que me anda puro acosando. Me dice que soy bonita, puras cosas así y otras cosas más’. Yo le dije que tuviera cuidado y que le advierta a la señora del hotel, que no se quedara callada y me dijo ‘sí, mamita. Le voy a decir’. Eso fue lo último que conversamos”, relató su madre, Laura Sepúlveda, a Las Últimas Noticias.

La familia pide ayuda

La familia busca justicia y el traslado del cuerpo de la mujer a Chile. Sin embargo, “los montos son muy elevados, solo para la cremación son US$ 7.500 (más de $6.500.0000)”, dijo Angélica Maureira, hermana mayor de Natalia, al medio citado.

De hecho, Maureira comentó que les “dieron opciones para repatriar su cuerpo, pero nos dijeron que los gastos corrían por cuenta de la familia. No entiendo quién se hace cargo de este tipo de situaciones”.

El caso ha sido difundido por la familia a través de la cuenta de Instagram Justicia para Natalia: