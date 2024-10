Chile condena decisión de Israel de prohibir agencia de la ONU en su territorio: Refugiados palestinos quedarían sin ayuda

(EFE / CNN Chile) – El Gobierno condenó este martes la decisión del Parlamento israelí de vetar las actividades de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), afirmando que la medida privará de atención humanitaria a millones de palestinos y “transgrede” el derecho internacional.

La reacción de Chile, que se suma a la de otros países, se produjo después de que el Parlamento israelí aprobara en la noche del lunes por abrumadora mayoría dos leyes que buscan cerrar las oficinas de la UNRWA en Jerusalén este, ciudad ocupada por Israel en 1967, y limitar sus operaciones en la Franja de Gaza y Cisjordania.

En un comunicado, Cancillería señaló que el Ejecutivo “condena enérgicamente la aprobación, por parte del Parlamento israelí, de una legislación cuya entrada en vigencia impediría a la UNRWA operar en los Territorios Palestinos Ocupados”.

“La decisión del Parlamento israelí podría privar a millones de palestinos, especialmente mujeres, niños y niñas en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental, de acceder a la necesaria ayuda humanitaria”, agregaron en la misiva.

En esta línea, agregaron que “una vez más vemos, con alarmante preocupación, que las acciones adoptadas por las autoridades de Israel transgreden el Derecho Internacional Humanitario y las medidas provisionales ordenadas por la Corte Internacional de Justicia”.

Lee también: El Vaticano pide a Chile crear un plan frente a la “grave crisis” provocada por los “numerosos casos de abusos sexuales”

El Estado de Israel, añadió, “tiene la obligación de garantizar y proteger la labor de todo el personal humanitario”. “Junto con un cese al fuego inmediato, es absolutamente necesario proteger y garantizar el trabajo de UNRWA, que tiene un mandato de la ONU para llevar a cabo esta misión fundamental”.

La UNRWA fue establecida en 1950 por la ONU y presta servicios sociales a casi seis millones de refugiados palestinos —muchos descendientes de los cientos de miles de desplazados por la creación del Estado de Israel— que viven ahora en la Franja de Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania.

The vote by the Israeli Parliament against @UNRWA is unprecedented. It opposes the @UN Charter and violates the State of Israel’s obligations under international law.

Failing to push back against these bills will weaken our common multilateral mechanism.

This should be a… https://t.co/kx5JJOVEGe

— UNRWA (@UNRWA) October 28, 2024