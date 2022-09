Tras 70 años de reinado, este jueves falleció la reina Isabel II, lo que provocó la tristeza generalizada de la ciudadanía británica, quienes acudieron en masa a las afueras del Palacio de Buckingham a mostrar sus condolencias. En el resto del mundo la noticia repercutió con fuerza, al tratarse de la monarca más longeva de Gran Bretaña y figura ícono del siglo XX.

En dicho contexto, su hijo y heredero al trono, el ya nombrado Carlos III, extendió una carta abierta en que expresó el sentir de su familia en estos momentos, así como los agradecimientos a la ciudadanía por su respeto.

“La muerte de mi amada madre, su majestad la reina, es un momento de gran tristeza para mí y todos los miembros de mi familia”, comenzó diciendo el nuevo rey.

Lee también: Mariano Fontecilla y visita de Isabel II a Chile en 1968: “Fue una situación casi de novela”



Y añadió: “Lloramos profundamente el fallecimiento de la querida soberana y muy amada madre. Yo sé que su pérdida será sentida dolorosamente a través de todo el país, los reinos y la mancomunidad, y de millones de personas alrededor del mundo”.

“Durante este periodo de luto y cambio, mi familia y yo nos consolaremos y sostendremos por sus muestras de respeto y afecto que la reina recibió y retribuyó”, terminó manifestando Carlos III.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022