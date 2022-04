La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, felicitó a Emmanuel Macron por su triunfo en las elecciones presidenciales de Francia durante este domingo.

“Mis felicitaciones a Emmanuel Macron por su reelección como presidente de Francia. Chile y Francia deben continuar trabajando para fortalecer la relación bilateral y cooperar en la lucha contra el cambio climático y la defensa del multilateralismo”, escribió en Twitter.

Macron obtuvo un 58,5% de los votos, lo que lo convirtió en el primer líder francés en ser reelegido en 20 años.

Él y su contrincante de extrema derecha, Marine Le Pen, avanzaron a la segunda vuelta después de terminar en primer y segundo lugar, respectivamente, entre 12 candidatos que se presentaron en la primera vuelta el 10 de abril.

Diversos líderes europeos y mundiales, incluidos el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y el canciller alemán Olaf Scholz, también felicitaron a Macron por su reelección.

Congratulations to @EmmanuelMacron on your re-election as President of France. France is one of our closest and most important allies. I look forward to continuing to work together on the issues which matter most to our two countries and to the world.

🇬🇧🇫🇷

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 24, 2022