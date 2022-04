(CNN) – A esta hora, se prevé que el presidente Emmanuel Macron ganó la reelección con el 58,5% de los votos, según un análisis actualizado de los primeros resultados de Ipsos & Sopra Steria para France Télévisions y Radio France.

Asimismo, se proyecta que Marine Le Pen obtuvo el 41,5% de los votos, según las encuestadoras.

Los líderes europeos felicitan a Emmanuel Macron por su reelección.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en sus buenos deseos, dijo que una UE fuerte necesita una Francia fuerte, mientras que Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, le deseó un “caluroso bravo”.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo que esperaba “continuar trabajando juntos en los temas que más importan a nuestros dos países y al mundo”.

“Felicitaciones a Emmanuel Macron por su reelección como presidente de Francia. Francia es uno de nuestros aliados más cercanos e importantes. Espero continuar trabajando juntos en los temas que más importan a nuestros dos países y al mundo”, señaló en sus redes sociales.

El canciller alemán Olaf Scholz tuiteó sus felicitaciones a Emmanuel Macron por su victoria.

“Felicitaciones, querido presidente Emmanuel Macron. Sus votantes también han enviado hoy un fuerte compromiso con Europa. ¡Estoy feliz de que continuaremos nuestra buena cooperación!“, señaló.

La relación franco-alemana impulsa gran parte de la agenda de la Unión Europea y los dos líderes tendrán que trabajar en estrecha colaboración en los próximos años en una variedad de temas, desde la crisis de Ucrania hasta la recuperación económica de Europa.

Macron tenía una estrecha relación con la excanciller Angela Merkel, a quien logró convencer para que respaldara gran parte de su agenda europea.

Asimismo, el mandatario compartió la celebración de su reelección a través de Twitter, donde escribió: “Con ustedes. Para ustedes. Para todos nosotros”.

