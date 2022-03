(CNN) – El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo a CNN que “todas las empresas occidentales deben retirarse de Rusia” por motivos humanitarios.

En declaraciones a Fareed Zakaria de CNN este domingo, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que “simplemente va en contra de los principios básicos de la moral continuar trabajando en Rusia y ganando dinero allí. Este dinero está empapado de sangre ucraniana”.

Después de recibir críticas de Kuleba por seguir comprando crudo de Rusia, la compañía energética Shell había dicho que “comprometerán las ganancias de la cantidad limitada de petróleo ruso que tenemos que comprar a un fondo dedicado para aliviar las terribles consecuencias que esta guerra está teniendo sobre el pueblo de Ucrania”.

Cuando Zakaria le preguntó sobre esto, Kuleba dijo que todas las compañías de energía deben “dejar de comprar petróleo ruso”. “Esto va no solo para Shell sino también para otras empresas. Se impusieron algunas medidas duras a Rusia, pero todos sabemos que los mayores ingresos provienen del comercio de petróleo y gas”.

“Hoy, el petróleo y el gas rusos huelen a sangre ucraniana”, dijo Kuleba.

Kuleba también dirigió sus críticas a Coca-Cola y McDonalds. Ambas empresas multinacionales aún continúan haciendo negocios en Rusia.

“Nos molestó escuchar que compañías como Coca-Cola y McDonald’s permanecen en Rusia y continúan brindando sus productos”, dijo.

"We are very cautious about negotiations with Russia, but there is no alternative…"

The Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba speaks with CNN's @FareedZakaria about the balance of defending Ukraine while also trying for diplomacy as Russia continues its invasion. pic.twitter.com/YcqDGEmfPN

— CNN (@CNN) March 6, 2022