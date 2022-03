(CNN) – Más de 1,5 millones de refugiados de Ucrania cruzaron a los países vecinos en 10 días, dijo el domingo el comisionado de la agencia de refugiados de la ONU, Filippo Grandi.

En una publicación de Twitter, Grandi lo llamó “la crisis de refugiados de más rápido crecimiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial“.

Mientras tanto, el Ministerio del Interior de Alemania le dijo a CNN que casi 38.000 personas han llegado al país desde Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa el 24 de febrero.

