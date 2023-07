Este viernes, en Francia, el presidente Gabriel Boric participó en la exhibición del documental inédito Revoir l´Ambassade, mémoires franco-chiliennes, a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

Tras la instancia, el mandatario dio un discurso en el que, visiblemente emocionado, aprovechó de pedir disculpas “en nombre del Estado de Chile” a las personas que fueron exiliadas durante la dictadura cívico-militar.

¿Qué dijo el presidente Boric?

“En nombre del Estado de Chile, les pido perdón. Aunque no hayamos sido nosotros (su gobierno), fue el Estado el que los privó formalmente de la patria y eso es inaceptable”, sostuvo el mandatario al borde de las lágrimas.

El jefe de Estado también agradeció a las autoridades francesas y ofreció la colaboración del Ejectivo para que el documental se difunda. “Quiero agradecerle a Francia por esta solidaridad tan grande que se manifiesta en cada lugar donde vamos, y que en Chile no se sabe tanto. “Eso duele un poco”, agregó.

En esta línea, se comprometió a seguir la búsqueda de los detenidos desaparecidos, como también de verdad y justicia para las familias. “Los seguiremos buscando a los detenidos desaparecidos y vamos a seguir buscando la responsabilidad, la verdad y la justicia para todos los que quedaron”, sostuvo.

“Nuestra generación no estaría dónde está si no fuera por ustedes (…) Su lucha no ha sido en vano”, dijo el presidente, quien agregó que “algunos dicen que hay que dar vuelta la página, cerrar el duelo, hay un ánimo de imponer el olvido que nosotros no estamos dispuestos a tranzar”.

El documental

En Revoir l´Ambassade, mémoires franco-chiliennes, de Thomas Lalire y Benoit Keller, se reconstruyen las vivencias anotadas en un diario por Françoise de Menthon, esposa del embajador de Francia en Chile, Pierre de Menthon, en la época en la que cientos de chilenos se refugiaron en la legación diplomática francesa tras el golpe de Estado.