Esta jornada, la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, manifestó su preocupación tras la matanza de al menos 300 civiles en Bucha, Ucrania.

“Estoy horrorizada por las imágenes de civiles muertos en las calles y en tumbas improvisadas en la ciudad de Bucha en Ucrania”, señaló en un comunicado.

Lee también: Joe Biden califica las atrocidades de Bucha como “crimen de guerra”

Asimismo, agregó que “los informes que surgen de esta y otras áreas plantean preguntas serias e inquietantes sobre posibles crímenes de guerra, así como graves infracciones del derecho internacional humanitario y graves violaciones del derecho internacional de los Derechos Humanos”.

Este domingo, un equipo de CNN pudo constatar la existencia de una fosa común donde cientos de cuerpos de civiles fueron apilados y parcialmente cubiertos. Según los residentes, ya hay más cuerpos enterrados en el lugar. Dijeron que pertenecen en su mayoría a civiles muertos en los combates alrededor de Bucha.

El alcalde de Bucha dijo en declaraciones públicas el sábado que podría haber hasta 300 víctimas enterradas en el lugar.

La cadena no pudo verificar de forma independiente esas cifras ni las identidades y nacionalidades de las personas enterradas en la fosa.

Lee también: Vladímir Putin restringe la concesión de visados a la UE y otros países europeos

“Es esencial que todos los cuerpos sean exhumados e identificados para que las familias de las víctimas puedan ser informadas y se puedan establecer las causas exactas de la muerte. Se deben tomar todas las medidas para preservar la evidencia”, sostuvo Bachelet.

“Es vital que se hagan todos los esfuerzos para garantizar que haya investigaciones independientes y efectivas sobre lo que sucedió en Bucha para garantizar la verdad, la justicia y la rendición de cuentas, así como la reparación y reparación para las víctimas y sus familias”, zanjó.

#Ukraine: “I am horrified by the images of civilians lying dead on the streets & in improvised graves in the town of #Bucha,” @mbachelet. “It is vital that all efforts are made to ensure independent & effective investigations into what happened in Bucha.”https://t.co/4NVSNal0pD pic.twitter.com/HRblFURuRb

— UN Human Rights (@UNHumanRights) April 4, 2022