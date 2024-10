Avión de Frontier Airlines realizó un “aterrizaje brusco” y en llamas en Las Vegas

(CNN) – Un vuelo de Frontier Airlines pareció incendiarse al realizar, lo que las autoridades describieron como un “aterrizaje brusco”, en el Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas (Estados Unidos) este sábado.

El vuelo 1326 llegaba desde San Diego y el avión estaba “en proceso de aterrizaje” cuando se reportó humo en la cabina y los pilotos declararon una emergencia, según declaraciones de Frontier y la Administración Federal de Aviación (FAA).

El avión “experimentó un aterrizaje brusco donde básicamente explotaron los neumáticos”, dijeron funcionarios del aeropuerto a CNN. Un video obtenido por CNN muestra llamas debajo del avión y una estela de humo después de aterrizar.

Frontier flight 1326 from KSAN-KLAS just caught fire on landing at KLAS.

I caught it on video as it landed pic.twitter.com/KGt1Asx3rv

— Tyler (@TylerHerrick) October 5, 2024