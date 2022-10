(CNN) – Paul Pelosi, el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, fue atacado con un martillo por un hombre que ingresó a la casa de la pareja en San Francisco durante la madrugada de este viernes, informaron fuentes policiales a CNN.

El intruso se enfrentó al marido de la congresista gritando “¿dónde está Nancy, dónde está Nancy?“, según confió una fuente a CNN. Además, intentó atarlo “hasta que Nancy llegara a casa“, según dos fuentes conocedoras de la situación. Cuando llegó la policía, el agresor decía que estaba “esperando a Nancy”.

Se espera que Pelosi, de 82 años, se recupere por completo, dijo la oficina de la congresista demócrata en un comunicado. En tanto, Drew Hammill, portavoz de la presidenta de la Cámara de Representantes, señaló que “el agresor está detenido y se investigan los motivos del ataque“.

