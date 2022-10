(CNN) – Jerry Lee Lewis, el ícono del rock ‘n’ roll que tocaba con ahínco el piano y lo zapateaba, murió a los 87 años, según un comunicado de su representante Zach Farnum.

Lewis, recordado por sus éxitos en la década de 1950 como Great Balls of Fire y Whole Lotta Shakin’ Goin’ On, falleció en su casa en el condado de Desoto, Mississippi, al sur de Memphis, según la declaración.

Farnum le dijo a CNN que Lewis murió por “causas naturales” cuando se le contactó por teléfono.

Lee también: Matthew Perry le pide perdón Keanu Reeves tras preguntarse por qué sigue vivo

Su séptima esposa, Judith, estuvo a su lado cuando murió y Lewis “le dijo, en sus últimos días, que le daba la bienvenida al más allá y que no tenía miedo”, agregó el comunicado.

Lewis nació en Louisiana y comenzó a tocar el piano a los 9 años, según su sitio web. Entró al Salón de la Fama del Rock & Roll en 1986.