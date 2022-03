La mañana de este viernes, el regulador nuclear de Ucrania informó que las tropas rusas tomaron el control de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la más grande de Europa.

La Inspección Estatal de Regulación Nuclear (SNRI) detalló que los seis reactores de la planta de energía permanecen intactos y no se han registrado cambios en el estado de radiación. Sin embargo, los edificios auxiliares del compartimiento para la unidad del reactor 1 sufrieron daños tras el bombardeo de las fuerzas rusas.

Actualmente, el personal de la planta se encontraría controlando el estado de los bloques y garantizando su correcto funcionamiento. Los especialistas de la SNRI señalaron que están en permanente contacto con los ingenieros de la central atómica.

El operador de energía nuclear de Ucrania, Energoatom, señaló que “el edificio administrativo y el puesto de control en la estación están bajo el control de las tropas rusas”. Asimismo, mencionaron que “hay muertos y heridos entre los defensores ucranianos de la estación”.

La actualización se produjo después de que los Servicios Estatales de Emergencia (SES) de Ucrania confirmara que varias docenas de bomberos habían extinguido un incendio que había comenzado en un edificio de entrenamiento fuera del complejo del reactor principal luego del bombardeo.

En una publicación de Facebook, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a las tropas rusas de cometer un “ataque terrorista” al disparar intencionalmente contra la planta de energía.

“Los tanques rusos, equipados con imágenes térmicas, están disparando a los bloques atómicos. Saben a lo que están disparando. Se han estado preparando para este (ataque), dijo Zelensky en la publicación.

Por su parte, el director general de la agencia nuclear de la ONU, Rafael Grossi, criticó el ataque y sostuvo que “se ha comprometido la seguridad física con lo que pasó anoche, aunque tenemos suerte de que no hubo liberación de radiación“.

I'm deeply concerned with situation at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. Spoke with #Ukraine PM Denys Shmygal; @IAEAorg's monitoring and in close contact with #Ukraine's nuclear regulator and operator. I appeal to parties to refrain from actions that can put NPPs in danger.

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 4, 2022