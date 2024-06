Ataque aéreo israelí mata a decenas de refugiados en una escuela de la ONU: Fue realizado en medio de la noche

(CNN) – Decenas de personas murieron y muchas más resultaron heridas en un ataque aéreo israelí nocturno contra una escuela administrada por las Naciones Unidas en el centro de Gaza, según autoridades hospitalarias y gubernamentales en el enclave palestino.

La escuela, dirigida por la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), albergaba a personas desplazadas en el campo de refugiados de Nuseirat en el momento del ataque, dijo la oficina de medios del gobierno de Gaza.

Al menos 45 personas murieron en el ataque, dijo a CNN un portavoz del Ministerio de Salud de Gaza. Las autoridades del cercano Hospital de los Mártires de Al-Aqsa dijeron que las víctimas podrían aumentar, ya que las víctimas todavía estaban siendo trasladadas al hospital este jueves por la mañana.

El Ejército israelí confirmó que llevó a cabo el ataque aéreo, que según dijo, tuvo como objetivo un complejo de Hamás que operaba dentro de la escuela. CNN no puede verificar las afirmaciones de forma independiente.

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que habían tomado “muchas medidas” para minimizar el peligro antes del ataque, incluida la vigilancia aérea y el uso de “inteligencia adicional precisa”.

El ataque se produjo después de que las FDI intensificaran los ataques terrestres y aéreos en el centro del enclave el martes en medio de una crisis humanitaria cada vez más profunda allí. Los palestinos en el centro de Gaza han informado que la intensidad y frecuencia de los ataques israelíes en la última semana se sintieron como el comienzo de la guerra.

Según un periodista de la zona que trabaja con CNN, la escuela fue alcanzada por al menos tres misiles que penetraron el edificio de tres pisos. Se creía que las instalaciones albergaban a aproximadamente 20 mil personas desplazadas que se habían refugiado en la escuela, su patio y sus alrededores, según el periodista.

“Estábamos dormidos aquí y de repente vimos caer cohetes. Caí con mi hijo en brazos, ambos resultamos heridos, mi pariente fue martirizado en esa habitación”, dijo Jaber Abu Daher a CNN este jueves.

Sostuvo que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, “está matando a civiles, no está matando a militantes, es gente inocente durmiendo en una instalación de UNRWA… ¿Qué hicieron los niños y los ancianos? ¿Qué le hicieron? ¿Está buscando a gente de Hamás? Vayan a buscarlos, ¿por qué nos matan en las escuelas?”

Las autoridades de Gaza señalaron que los muertos y heridos continúan siendo llevados al Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, que está funcionando al triple de su capacidad clínica, “lo que indica un verdadero desastre que conducirá a un mayor aumento en el número de mártires“, dijo la oficina de medios de Gaza.

La UNRWA señaló que su escuela fue “posiblemente impactada varias veces” durante la noche por los ataques. Un portavoz de la UNRWA dijo a CNN que no podía confirmar los informes israelíes de que agentes de Hamás habían estado utilizando la escuela como complejo.

“Recordamos a todas las partes en el conflicto que las escuelas y otras instalaciones de la ONU nunca deben utilizarse con fines militares o de combate”, dijo el portavoz. “Las instalaciones de la ONU deben estar protegidas en todo momento”.

#Nuseirat Another @UNRWA school turned shelter attacked, hit overnight by Israeli Forces without prior warning to the displaced or @UNRWA

Targeting @UN premises or using for military purposes cannot become the new norm. This must stop & all those responsible be held accountable. https://t.co/3satenCRe8

— UNRWA (@UNRWA) June 6, 2024