Asteroide chocará contra la Tierra: ¿Cuándo ocurrirá el fenómeno?

La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), dio a conocer que un asteroide chocará contra la Tierra.

El objeto, llamado “2024 RW1” impactará la atmósfera del planeta sobre Filipinas, cerca de la isla de Luzón a eso de las 16:39 UTC (12:39 de Chile) este miércoles 4 de septiembre.

El organismo señaló que el asteroide es “inofensivo” y que mide aproximadamente un metro.

Si bien en un comienzo señalaron que las personas de la zona podrían ver una “espectacular bola de fuego”, posteriormente entregaron una actualización en la que indicaron que la cercana tormenta tropical Yagi, bautizada con Enteng, “dificultará la observación de bolas de fuego”.

“2024 RW1” fue descubierto la madrugada de este miércoles por el Catalina Sky Survey, un programa de investigación orientado a la búsqueda de cometas y asteroides.

Es el noveno asteroide que la humanidad ha detectado antes de su impacto.

La NASA indicó que los equipos del Programa de Observaciones de Objetos Cercanos a la Tierra (NEO, por sus siglas en inglés) y la ESA predijeron que “un objeto muy pequeño” impactará “inofensivamente” la atmósfera de la Tierra y que creará una bola de fuego en la costa este del norte de Filipinas.

📣UPDATE 2: We expect the ~1 m asteroid discovered this morning to strike Earth’s atmosphere over the Philippines near Luzon Island at 16:39 UTC today.

Thanks to new observations, we now have a very good idea of where it will impact.

And the object has a name! Welcome to Earth… https://t.co/C1lVUfP9Uu pic.twitter.com/agxS4tRuHm

— European Space Agency (@esa) September 4, 2024