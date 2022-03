(CNN) – Arnold Schwarzenegger, ex gobernador de California, hizo un llamado apasionado al pueblo ruso en un video publicado en las redes sociales, pidiéndoles que resistan la desinformación de su país mientras continúa la devastadora invasión de Ucrania.

Schwarzenegger dijo que estaba “enviando este mensaje a través de varios canales diferentes” para los ciudadanos y soldados rusos, y esperaba que su mensaje sobre las atrocidades cometidas por su gobierno y el ejército pudiera abrirse paso. El video publicado en Twitter tenía más de 15 millones de visitas.

Lee también: Bombardeos en Ucrania: Sobrevivientes emergen desde los escombros del teatro atacado en Mariupol

“Ucrania no comenzó esta guerra. Ni los nacionalistas ni los nazis”, dijo. “Aquellos en el poder en el Kremlin comenzaron esta guerra”.

El presidente ruso Vladimir Putin y los funcionarios del gobierno han hecho acusaciones falsas hacia Ucrania como sus motivaciones para la invasión, diciendo sin fundamento que el país debe “desnazificarse“.

“Hay cosas que están sucediendo en el mundo que se les ocultan, cosas terribles que deben saber“, dijo Schwarzenegger.

“Sé que el pueblo ruso no es consciente de que están sucediendo estas cosas, por lo que insto al pueblo ruso y a los soldados rusos en Ucrania a que comprendan la propaganda y la desinformación que les están diciendo. Les pido que me ayuden a difundir la verdad”.

Criticó duramente al gobierno ruso por la invasión, diciendo que “no solo mintieron a sus ciudadanos, sino también a sus soldados” sobre las razones detrás de la guerra.

Lee también: Rusia rechaza medida cautelar de la CIJ y se niega a cesar su operación militar en Ucrania

Schwarzenegger también habló con cariño de sus experiencias visitando Rusia durante su carrera cinematográfica y dijo que su héroe de la infancia fue el levantador de pesas ruso y medallista de oro olímpico Yuri Vlasov. Schwarzenegger dijo que tenía 14 años cuando conoció a Vlasov por primera vez. La amabilidad de su ídolo inspiró a un joven Schwarzenegger a mantener una foto de él sobre su cama a pesar de las objeciones de su padre, un austriaco que luchó por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Schwarzenegger incluyó un mensaje para los rusos que protestan públicamente contra la guerra con gran riesgo para la libertad personal: “El mundo ha visto su valentía. Sabemos que han sufrido las consecuencias de su valentía (…) Ustedes son mis nuevos héroes. Tienen la fuerza de Yuri Petrovich Vlasov. Tienen el verdadero corazón de Rusia”.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV

— Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022