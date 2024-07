Antes de salvar a Ucrania, Biden debe utilizar la cumbre de la OTAN para salvarse a sí mismo

El liderazgo de Biden en la OTAN y su salvavidas a Ucrania tras la invasión rusa lo convierten en el mandatario más importante de la alianza desde el presidente George H. W. Bush. Pero sus logros, incluida la entrada de Suecia y Finlandia en el grupo, se verán eclipsados en la cumbre por su batalla por salvar su futuro político.

(CNN) – La cumbre de la OTAN estaba prevista desde hace tiempo para celebrar el 75º aniversario de la alianza, asegurar el apoyo militar a largo plazo a Ucrania e incluso preparar el futuro de Occidente frente a un posible segundo mandato de Donald Trump.

Pero nadie esperaba que la reunión de esta semana en Washington se convirtiera en una prueba pública de la salud y la capacidad cognitiva del presidente Joe Biden, de 81 años, con su campaña de reelección enfrentándose a un momento existencial tras su desastrosa actuación en el debate.

El liderazgo de Biden en la OTAN y su salvavidas a Ucrania tras la invasión rusa lo convierten en el mandatario más importante de la alianza desde el presidente George H. W. Bush. Pero sus logros, incluida la entrada de Suecia y Finlandia en el grupo, se verán eclipsados en la cumbre por su batalla por salvar su futuro político.

Cada paso que de Biden, cada gesto que haga y cada palabra que pronuncie estarán sometidos a un intenso escrutinio, especialmente en los momentos no guionizados después de que la imagen de un comandante en jefe envejecido y a veces incoherente se grabara a fuego en la mente de 50 millones de espectadores en el debate de CNN en Atlanta a finales del mes pasado.

Un presidente que es más viejo que la propia alianza estará sometido a una enorme presión para mostrar vigor y claridad mental en una rueda de prensa en solitario este jueves. Cualquier indicio de confusión o debilidad podría desatar una nueva oleada de pánico entre los demócratas y desbaratar el agresivo esfuerzo de Biden por acallar las habladurías sobre su abandono de la campaña. El presidente puede esperar una andanada de preguntas sobre su salud, su historial médico y si estuvo ocultando los verdaderos detalles de su estado a periodistas enfurecidos por la gestión de la Casa Blanca de las consecuencias del debate.

La rueda de prensa también será un acontecimiento ineludible para los demócratas, que le exigen que haga mucho más para demostrar que está en condiciones de ejercer un segundo mandato que terminaría cuando tenga 86 años. La senadora Patty Murray, por ejemplo, advirtió este lunes por la noche: “Tenemos que ver a un candidato mucho más fuerte y enérgico en la campaña electoral en un futuro muy próximo para que convenza a los votantes de que está a la altura del cargo”. Fue una declaración sorprendentemente contundente de la demócrata del estado de Washington que subrayó la vulnerabilidad de la posición de Biden. Y añadió: “En este momento crítico para nuestro país, el presidente Biden debe considerar seriamente la mejor manera de preservar su increíble legado y asegurarlo para el futuro.”

Biden también tendrá una importante audiencia en el extranjero. Los efectos de la avanzada edad del presidente no son solo un problema para su futuro político; ahora son un problema para Occidente, dado que es la última defensa contra un sorprendente regreso de Trump, que pasó su primer mandato reprendiendo a los aliados de la OTAN y acercándose al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Trump sugirió que dejaría que Moscú “hiciera lo que le diera la gana” y que no respetaría el sagrado principio de defensa mutua del artículo 5 de la OTAN si considerara que un estado miembro no cumple las directrices de gasto en defensa de la alianza.

Los líderes mundiales querrán hacer su propia valoración de Biden

La debacle de Biden creó una nueva complicación para los aliados de Estados Unidos que ya están formulando planes para una posibilidad que muchos de ellos temen: una victoria de Trump en noviembre. Por ello, los líderes mundiales que pasarán horas con Biden esta semana seguramente harán sus propias valoraciones del presidente y de sus esperanzas políticas.

Kurt Volker, exembajador de Estados Unidos ante la OTAN, dijo que los socios de Biden llegarán a Washington buscando garantías tanto políticas como estratégicas sobre Biden y el futuro papel de Estados Unidos como líder de la OTAN. “¿Biden va a ser el presidente? ¿Es capaz de hacerlo? ¿Va a presentarse a la reelección, va a ser reelegido? Si es así, ¿cómo será eso?”, dijo Volker a Wolf Blitzer de CNN este lunes. Los aliados también miran hacia un futuro incierto, dijo Volker. “Entonces se preocupan: si no lo hace y es el expresidente Donald Trump quien regresa, ¿qué significa eso para el apoyo de Estados Unidos a la OTAN, el apoyo de Estados Unidos a Ucrania?”.

Los diplomáticos y gobiernos extranjeros son reacios a hablar de la difícil situación de Biden en público para evitar verse arrastrados a la política nacional estadounidense. Pero diplomáticos de Europa, Asia y Medio Oriente expresaron su incredulidad ante su actuación en el debate, según informó CNN la semana pasada. Y de cara a la cumbre, un diplomático europeo afirmó que los líderes del continente mantendrían la cortesía y tratarían de evitar cualquier acusación de injerencia o de tomar partido en la política estadounidense. Pero añadió: “Bajo esta fría superficie, creo que (el) debate sobre Biden es muy crucial. No creo que haya muchos europeos que puedan ver cómo Biden podría seguir siendo un candidato de éxito”. Otro diplomático europeo dijo que “todos los líderes que lleguen a Washington en los próximos días harán preguntas sobre (la posición de Biden) y habrá muchas especulaciones, pero la cámara de eco de la OTAN no cambia en nada el cálculo político interno de Estados Unidos”.

El furor por la edad de Biden es solo el último sobresalto que sacude la certidumbre que los socios de la OTAN depositaron en Estados Unidos como miembro principal de la alianza durante más de 60 años, durante y después de la Guerra Fría, hasta la llegada de Trump a la Casa Blanca. Los paroxismos políticos de Estados Unidos dejaron a muchos aliados, especialmente en Europa, considerando cómo protegerse en una época en la que Washington es tan probable que sea un agente de volatilidad como de estabilidad. Algunos se preguntan si Estados Unidos seguirá estando ahí para defenderlos. “Es una realidad que tenemos que estar preparados para la imprevisibilidad del aliado estadounidense”, declaró un funcionario europeo.

Los funcionarios estadounidenses rechazan cualquier sugerencia de preocupación entre los socios de Biden sobre su capacidad para liderar la alianza, incluso cuando múltiples encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses creen que es demasiado viejo para un segundo mandato. “Los líderes extranjeros vieron a Joe Biden de cerca y en persona durante los últimos tres años. Saben con quién están tratando y lo eficaz que fue”, dijo un alto funcionario de la administración bajo condición de anonimato. El portavoz de seguridad nacional de la administración, John Kirby, negó este lunes que los líderes extranjeros necesiten tener garantías sobre las capacidades de Biden. “No estamos recibiendo ninguna señal de eso por parte de nuestros aliados en absoluto. Todo lo contrario”, afirmó.

Es improbable que la crisis política de Biden afecte negativamente a los aspectos fundamentales de la cumbre relacionados con la seguridad nacional, ya que los diplomáticos y los altos mandos militares llevan meses elaborando los resultados. Se centraron en la institucionalización de la ayuda a Ucrania y en la futura relación entre la alianza y el Gobierno de Kyiv y su deseo de unirse finalmente a la alianza. Tras meses de regateo diplomático, un borrador del comunicado final de la cumbre describe a Ucrania como un país con un camino “irreversible” hacia la adhesión, según informaron a CNN tres fuentes conocedoras de las deliberaciones.

La tormenta política de Biden no da señales de amainar

Son días surrealistas en Washington, con un presidente en ejercicio librando una batalla por mantenerse al frente de su partido a menos de cuatro meses de las elecciones.

El presidente insistió el lunes en que no se iba a ir a ninguna parte, incluso mientras los legisladores demócratas, preocupados, discutían si Biden costaría a su partido la Cámara de Representantes y el Senado, así como la presidencia, si sigue siendo su candidato presidencial. El representante Adam Smith, principal demócrata en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, se unió a los legisladores que piden a Biden que retire su candidatura a la reelección. “Tenemos un buen mensaje. El presidente ha demostrado que no es capaz de transmitir ese mensaje de forma eficaz“, declaró el demócrata por el estado de Washington a Jake Tapper de CNN este lunes.

Tras días de declaraciones contradictorias sobre la situación médica del presidente, la Casa Blanca, por su parte, insistió en que “no estaba justificado” que el presidente se sometiera a una nueva prueba cognitiva y no explicó del todo por qué un médico especializado en la enfermedad de Parkinson mantuvo una reunión con el médico del presidente a principios de este año. Biden había llamado antes al programa “Morning Joe” de MSNBC para subrayar su negativa a ceder su campaña, de forma que indicaba que cualquier petición posterior de los líderes demócratas para que abandonara la candidatura provocaría un feo espectáculo político.

Biden también aprovecha la próxima cumbre como prueba de su capacidad de liderazgo y de su éxito como presidente, mientras que su campaña trata de utilizar su turno en el escenario mundial en suelo estadounidense para restablecer la comparación entre él y Trump, el tema central de su campaña, que fue borrado por su pésima noche en el debate.

“El resto del mundo está mirando, nuestros aliados están buscando el liderazgo de Estados Unidos. Quién más… ¿quién más cree que podría intervenir aquí y hacer esto?”, dijo Biden en MSNBC. En una entrevista concedida el viernes a ABC News, el presidente también se calificó a sí mismo de esencial para la seguridad mundial. “Soy el hombre que creó la OTAN, el futuro. Nadie pensó que yo pudiera ampliarla. Soy el tipo que cerró el paso a Putin. Nadie pensó que podría ocurrir“, dijo Biden.

El presidente no consiguió doblegar a Putin; prueba de ello es el brutal ataque aéreo diurno ruso contra Kyiv, que este lunes afectó a un hospital infantil. Pero consiguió el armamento más eficaz contra un adversario ruso desde que Estados Unidos apoyó a los muyahidines afganos que luchaban contra la Unión Soviética en la década de 1980 y, de hecho, revitalizó la OTAN y presidió la entrada de las dos naciones nórdicas en la alianza.

En vísperas de la cumbre, la campaña de Biden distribuyó un memorando en el que alababa su liderazgo para mantener en pie Kyiv más de dos años después de la invasión rusa. “Donald Trump es una amenaza para la OTAN, un regalo para Putin y una bola de demolición para la paz mundial, la democracia y los derechos humanos”, decía la nota. La campaña también señaló las frecuentes genuflexiones del presunto candidato republicano ante Putin. “Los ojos del mundo estarán puestos esta semana en la cumbre de la OTAN, donde Joe Biden reforzó, amplió y lideró la Alianza de la OTAN contra la violación de la soberanía de Ucrania y la agresión injustificada de Putin”.

No será un gran consuelo para Biden, pero no es el único líder de la OTAN debilitado políticamente. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegará a Washington tras desencadenar una nueva era de inestabilidad política. Su orden de convocar elecciones legislativas anticipadas para frustrar el ascenso del partido de extrema derecha de Marine Le Pen no logró producir una mayoría de Gobierno y empoderó a la extrema izquierda. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, está debilitado tras la derrota de su partido y su coalición en las elecciones al Parlamento Europeo. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se enfrenta a intensas especulaciones sobre su futuro de cara a las elecciones generales del próximo año, después de que su Partido Liberal perdiera unas elecciones en un distrito de Toronto que había mantenido durante décadas.

La espinosa cuestión de la edad de Biden también se pondrá de relieve en las fotos de la cumbre, ya que muchos de los líderes son mucho más jóvenes que un presidente nacido durante la Segunda Guerra Mundial cuya experiencia en política exterior se perfecccionó gracias a medio siglo de experiencia política que abarca la Guerra Fría y el período cada vez más agitado desde entonces. Por ejemplo, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, tiene 47 años. Y Macron tiene 46. Trudeau lleva casi una década en el poder, pero solo tiene 52 años. La cumbre marcará también el debut internacional del nuevo primer ministro británico, Keir Starmer, de 61 años, elegido el pasado jueves.

Biden ha sido un firme defensor de la OTAN desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 e hizo de la supervivencia de la democracia mundial la piedra angular de su presidencia. Pero tiene una prioridad mucho más urgente en la cumbre de esta semana: salvarse a sí mismo.