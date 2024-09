Alemania cede ante la presión de la extrema derecha y estrecha sus fronteras

Esta semana, Berlín ordenó el “reintroducción temporal del control fronterizo” en las fronteras de Alemania con Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia y Dinamarca. La medida amplía los controles ya existentes en las fronteras con Polonia, Austria, República Checa y Suiza, que están en funcionamiento desde octubre.

(CNN) – En Frankfurt an der Oder, un irónico cartel reza: “Frankfurt Oder/Slubice-sin fronteras”. Slubice es la ciudad polaca situada al otro lado del caudaloso río Oder que marca el comienzo de la República Federal Alemana.

Atravesando el río, un puente conecta a estas dos naciones europeas. Una fila de autos espera pacientemente para entrar desde Polonia. La policía alemana, algunos con ametralladoras y ataviados con chalecos reflectantes, deja pasar a los autos o detiene a los que considera sospechosos.

“Aquí es un hecho cotidiano que la gente que no cumple los requisitos de entrada a Alemania y quizás incluso al espacio Schengen tenga que ser sometida a más medidas policiales”, dice entre controles Tom Knie, un policía de aspecto juvenil, refiriéndose a la zona de libre circulación en la Unión Europea.

Estas son ahora las nuevas realidades en todas las fronteras terrestres de Alemania.

El 16 de septiembre, Berlín ordenó el “reintroducción temporal del control fronterizo” en las fronteras de Alemania con Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia y Dinamarca.

La medida amplía los controles ya existentes en las fronteras con Polonia, Austria, República Checa y Suiza, que están en funcionamiento desde octubre.

La razón para la reintroducción de estos controles radica en gran medida en cuestiones internas alemanas, todas ellas interconectadas, pero cada una de las cuales aumenta la presión sobre el canciller alemán Olaf Scholz y su coalición gobernante, la más severa de las cuales proviene de la floreciente y cada vez más confiada extrema derecha alemana.

Pero también marcan el final de una era de la política migratoria liberal de Alemania-Wilkommenskultur, o “cultura de bienvenida” – iniciada por la predecesora de Scholz, Angela Merkel, en 2015 y plantean interrogantes sobre la viabilidad de toda la zona Schengen.

Terror, migración y AfD

Como un recordatorio de la importancia que el creciente partido Alternativa para Alemania (AfD) otorga a la seguridad de la frontera alemana, en los postes de luz a lo largo del camino hacia Frankfurt/Oder se encuentran colgados sus carteles de campaña.

En uno se lee “¡Te protegeremos!”, y un águila, el símbolo federal de Alemania, se lanza sobre un contenedor que contiene un semáforo -el símbolo del gobierno de coalición aquí, conocido como la “coalición del semáforo”- y, más insidiosamente, una mezquita.

Una serie de ataques terroristas antes de elecciones estatales clave en regiones con tendencia derechista puso el tema de la migración al frente y al centro de las recientes votaciones.

En junio, un afgano de 25 años mató a un policía en Manheim y, semanas después, un sirio de 26 años mató a tres personas con cuchillos en Solingen. Ambos incidentes fueron aprovechados por la AfD.

Una de las figuras más controvertidas del partido, Bjoern Hoecke, pidió a X que se ponga fin a “este camino equivocado de multiculturalismo forzado”.

A principios de septiembre, la AfD se convirtió en el primer partido de extrema derecha desde la era nazi en ganar directamente una elección estatal. La victoria en Turingia, un antiguo estado de Alemania del Este, fue seguida por un segundo puesto en Sajonia.

Erosionando el control de Scholz

La AfD lleva mucho tiempo haciendo campaña con una candidatura que es en gran medida contraria a la inmigración. Alice Weidel, colíder de la AfD, ha dicho en el pasado que Alemania se había convertido en “un país sin fronteras, donde cualquiera puede entrar y no hacemos nada al respecto”.

Su éxito, sumado al ascenso de la extrema izquierda, que también tiene posturas antiinmigratorias, ha encontrado una manera de restarle apoyo a Scholz y, en última instancia, ha obligado al canciller a actuar, especialmente en materia de migración.

En un discurso pronunciado en el Bundestag antes de las restricciones fronterizas, Scholz dijo: “Lo estamos haciendo, aunque sea difícil con nuestros vecinos… Creo que tenemos que superar esto. Ahora es necesario que superemos esta disputa”.

Raphael Bossong, investigador del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad, dijo a la CNN que ceder a los llamados de los populistas de derecha no va a dar resultados electorales. Según él, “los partidos tradicionales no pueden ignorar que existe un sentimiento público de que la migración debe controlarse más, pero empezar a adoptar posiciones como las que estaba adoptando la AfD, al final va a ser contraproducente”.

Scholz y su gobierno corren el riesgo de sufrir aún más dificultades este fin de semana, ya que Brandeburgo también acudirá a las urnas para elegir a sus líderes regionales.

Las previsiones actuales sitúan a la AfD en camino de conseguir el 28,4% de los votos, superando al Partido Socialdemócrata de Scholz, que se sitúa en segundo lugar con el 24,7%.

El resultado podría fácilmente significar más problemas para Scholz y un mayor debilitamiento de su coalición, y aumentar los pedidos de nuevas elecciones federales antes del próximo septiembre.

¿El fin de la Wilkommenskultur?

Los pedidos de más controles en las fronteras alemanas también marcan un cambio radical en el corazón de la Unión Europea respecto de las políticas de Merkel.

En 2015, la ex canciller alemana Merkel, siempre popular y con muchos años de servicio en el poder, abrió las fronteras de Alemania a los inmigrantes que huían de sus hogares (en ese momento, en su mayoría sirios) debido a la guerra civil del país.

Los datos migratorios del gobierno alemán muestran que entre 2015 y 2023 ingresaron al país 13,7 millones de inmigrantes no alemanes, mientras que en el mismo período antes de 2015 esa cifra era de tan solo 5,8 millones.

Las medidas de Merkel se conocieron como Wilkommenskulturand y colocaron a Alemania aparte en el escenario mundial en materia de política migratoria liberal.

Gerald Knaus, presidente fundador del grupo de expertos Iniciativa Europea de Estabilidad, dijo a CNN que “Alemania ha sido un pilar del sistema de refugiados europeo y mundial”, pero ahora ve al actual gobierno alemán “caminando dormido hacia una trampa”.

Dijo que la promesa de controlar la migración irregular en la frontera no será posible, sino que “generará expectativas que llevarán a demandas de realmente construir vallas, para, al final, convertir a los países en fortalezas”.

El gobierno actual, dijo Knaus, “se enfrenta a la demanda de regularizar y controlar el movimiento, [y] el gobierno acepta la legitimidad de la demanda [de la extrema derecha] pero luego no tiene una política que funcione”.

Para Knaus, la perspectiva de un cambio en la política alemana plantea otro espectro.

“Si prometes controlar un tema emocional como la migración y lo que propones no funciona, no solo no vas a lograr tu objetivo, sino que te estás preparando para un fracaso que será aprovechado por aquellos dispuestos a ir mucho, mucho más allá”, dijo Knaus.