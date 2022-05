(CNN) – El alcalde de Mariúpol, Vadym Boichenko, aseguró este miércoles que han estallado nuevos combates en la planta de Azovstal, donde cientos de civiles siguen atrapados junto con los últimos defensores ucranianos en esa ciudad.

“Hoy hay fuertes combates en el territorio de nuestra fortaleza, en el territorio de Azovstal. Nuestros valientes están defendiendo esta fortaleza, pero es muy difícil, porque la artillería pesada y los tanques están disparando por toda la fortaleza, la aviación está trabajando, los barcos se han acercado y también están disparando a la fortaleza”, dijo Boichenko.

En declaraciones a la televisión ucraniana, Boichenko confirmó que hay 30 niños atrapados en la planta que aún esperan ser rescatados. “Están esperando un nuevo procedimiento de negociación y una nueva misión de evacuación”.

“Debemos entender que la gente sigue muriendo. Desgraciadamente, la aviación y la artillería enemigas están trabajando y disparando constantemente“, indicó, recordando que a principios de esta semana murieron dos mujeres jóvenes en Azovstal.

También señaló que se perdió el contacto con los defensores de la planta. “Desgraciadamente, hoy no hay conexión con los chicos, no hay conexión para entender lo que está pasando, si están a salvo o no. Ayer había una conexión con ellos, hoy no”.