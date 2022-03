Esta jornada, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, en inglés) en Ucrania registró un total de 406 muertos y 801 heridos desde que comenzó la invasión rusa.

De acuerdo al organismo, entre el 24 de febrero al 06 de marzo se reportaron un total de 1.207 bajas de civiles y 406 muertos entre los que se encuentran: 77 hombres, 45 mujeres, 8 niños y 4 niñas, así como 15 niños y 257 adultos cuyo sexo aún se desconoce.

Sobre los heridos, se desglosan: 72 hombres, 51 mujeres, 11 niñas y 2 niños, así como 29 niños y 636 adultos cuyo sexo aún se desconoce.

Mientras que las bajas de acuerdo a las zonas geográficas son:

Donestk y Luhansk: 528 bajas (93 muertos y 435 heridos)

En territorio controlado por el Gobierno: 394 bajas (70 muertos y 324 heridos)

En territorio controlado por las autoproclamadas “repúblicas”: 134 bajas (23 muertos y 111 heridos)

En las regiones de Kiev, Cherkasy, Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Mykolaiv, Odesa, Sumy, Zaporizhzhia y Zhytomyr: 679 bajas (313 muertos y 366 heridos)

Según el organismo, la mayoría de estas bajas fueron causadas por el uso de armas explosivas con una amplia área de impacto, incluido el bombardeo de artillería pesada y sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples, ataques aéreos y con misiles.

“ACNUDH cree que las cifras reales son considerablemente más altas, especialmente en el territorio controlado por el Gobierno y especialmente en los últimos días, ya que se ha retrasado la recepción de información de algunos lugares donde se han producido intensas hostilidades y muchos informes aún están pendientes de corroborar. Esto afecta, por ejemplo, a la ciudad de Volnovakha, donde hay denuncias de cientos de víctimas civiles. Estas cifras se están corroborando aún más y no están incluidas en las estadísticas anteriores”, señalaron.

