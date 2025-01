2024 fue el año más cálido y el primero con temperatura 1,5° C superior al nivel preindustrial, reporta Copernicus

El último informe del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, dio a conocer que el año pasado la temperatura media del aire en superficie fue de 15,10° C, lo que supone un 0,72° C por encima de la temperatura media entre 1991 y 2020, y 0,12 °C más que en 2023.

(EFE) – El año 2024 fue el más cálido documentado a nivel global desde que hay registros y el primero en que la temperatura media superó en 1,5° C el nivel preindustrial, informó este viernes el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea.

El año pasado la temperatura media del aire en superficie fue de 15,10° C, lo que supone 0,72° C por encima de la temperatura media entre 1991 y 2020, y 0,12 °C más que en 2023, el anterior año más cálido de los registros, que se remontan a 1850, según informó este viernes esta institución con sede en Bonn (Alemania).

Esto equivale a 1,60° C por encima de la estimación de la temperatura entre 1850 y 1900, considerado el periodo preindustrial.

“La humanidad es dueña de su destino, pero nuestra respuesta al desafío climático debe basarse en pruebas. El futuro está en nuestras manos; una acción rápida y decisiva aún puede cambiar la trayectoria de nuestro clima futuro”, recalcó Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM).

La temperatura media mensual superó en 1,5° C los niveles preindustriales durante 11 meses del año y yendo más atrás, todos los meses desde julio de 2023, a excepción de julio de 2024, superaron este umbral.

Además, todos los meses de enero a junio fueron más cálidos que el mismo mes de cualquier año anterior y todos los meses de julio a diciembre fueron el segundo más cálido, por detrás del correspondiente de 2023.

Agosto de 2024 empató con agosto de 2023 como el más cálido registrado.

“Cada año de la última década es uno de los diez más cálidos registrados. Estamos ya a punto de superar el nivel de 1,5° C definido en el Acuerdo de París y la media de los dos últimos años ya está por encima”, señaló Samantha Burguess, responsable estratégica de Clima del CEPMPM.

Olas de calor sin precedentes y lluvias torrenciales

Y agregó que “estas altas temperaturas globales, unidas a niveles récord de vapor de agua en la atmósfera mundial en 2024, se tradujeron en olas de calor sin precedentes y episodios de lluvias torrenciales, que han causado sufrimiento a millones de personas”.

El año 2024 fue el más cálido para todos los continentes, excepto la Antártida y Australasia, así como para partes considerables de los océanos, en particular el Atlántico Norte, el Índico y el Pacífico occidental.

En lo que respecta a Europa, la temperatura media en 2024 se situó en 10,69° C, 1,47° C por encima de la media en el periodo de referencia entre 1991 y 2020 y 0,28° C más cálida que el récord anterior establecido en 2020.

Mientras, la temperatura media anual de la superficie del mar sobre el océano extrapolar alcanzó un máximo histórico de 20,87° C, 0,51° C por encima de la media de entre 1991 y 2020.

Las altas temperaturas de la superficie del mar fueron uno de los factores que más influyeron en la prevalencia de las altas temperaturas mundiales en 2023 y 2024.

Humedad récord

La cantidad total de vapor de agua en la atmósfera alcanzó un valor récord en 2024, al situarse un 5% por encima de la media de entre 1991 y 2020 y más de un 1% por encima de los años 2016 y 2023, en los que se habían registrado los dos valores más altos, respectivamente.

Este abundante volumen de humedad amplificó el potencial de precipitaciones extremas y combinado con las altas temperaturas de la superficie del mar, contribuyó al desarrollo de grandes tormentas y ciclones tropicales.

Las temperaturas extremas y la elevada humedad pueden contribuir a aumentar los niveles de estrés térmico: a lo largo de 2024, gran parte del hemisferio norte experimentó más días que la media con, al menos, “fuerte estrés térmico” y algunas zonas registraron más días que la media con “estrés térmico extremo”, nivel en el que es imprescindible tomar medidas para evitar un golpe de calor.

El 10 de julio de 2024, alrededor del 44% de la superficie del planeta se vio afectada por un “estrés térmico” entre “fuerte” y “extremo”, lo que supone un nuevo máximo anual récord y un 5% más de superficie del planeta en comparación con el máximo anual medio.

Por otra parte, los prolongados periodos secos en varias regiones generaron condiciones propicias para incendios forestales, que en el continente americano fueron persistentes y a gran escala. En cuanto a las emisiones de carbono de los incendios forestales, Bolivia y Venezuela tuvieron los niveles más altos jamás registrados.