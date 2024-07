20 muertos en ataques rusos contra ciudades de Ucrania y hospital infantil en Kyiv

(CNN) – Una serie de misiles rusos atacaron varias ciudades de Ucrania este lunes, matando al menos a 20 personas e hiriendo a 50 más, dijo el Ministerio del Interior.

Uno de los ataques alcanzó un hospital infantil en la capital, Kiev, dijo el ministro del Interior, Ígor Klymenko.

Videos desde el lugar de los hechos mostraban a voluntarios trabajando con la policía y los servicios de seguridad para buscar supervivientes entre los escombros mientras salía humo del hospital.

Natalia Sardudinova, enfermera jefa del hospital, describió el momento de ataque diciendo que “fue aterrador, pero sobrevivimos“.

“Fue muy ruidoso, las ventanas crujían”, declaró a CNN. “En cuanto sonó la alarma, sacaron a los niños al pasillo“.

“Todo lo que se veía era humo, no había aire que respirar (…). Las ventanas y las puertas volaron por los aires. Una enfermera del hospital resultó gravemente herida”, añadió Sardudinova. “Todavía me tiemblan las manos. Ahora no dejan entrar a nadie, temen que se derrumbe“.

Doctors covered in blood and volunteers assisting ongoing rescue efforts at the Children’s hospital in Kyiv after it was targeted by Russian missiles. pic.twitter.com/Z3AIGK9kYb

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 8, 2024