Hace algunos días, Anglo American estrenó el primer camión minero impulsado por hidrógeno verde, un hito en el camino hacia la carbononeutralidad.

NuGen es el nombre de este nuevo camión que opera gracias a un sistema de propulsión híbrido de una batería de hidrógeno, generando más energía que su predecesor a diésel.

El vehículo desarrollado por Anglo American se puso a prueba en la mina de platino Mogalakwena, en Sudáfrica, esto en el marco del objetivo de la total reducción de emisiones a 2040 de la compañía minera.

“Un camión minero equivale a cerca 700 autos en circulación (…) Si lo llevamos a Chile, pensando en que una minera normal puede tener unos 50 camiones, estamos hablando de 35 mil autos que pudiésemos dejar de emitir”, dijo Ignacio Pérez, gerente regional despliegue H2 Verde de Anglo American.

Por su parte, Olivia Heuts, vicepresidenta de la Asociación Chilena de Hidrógeno, sostuvo que “la minería claramente por su envergadura en Chile, por las emisiones que ellos han propuesto reducir, vemos que es un candidato número uno para hacer uso en Chile de este nuevo vector energético”.

Hasta el 15% de las emisiones generadas por la quema de combustible fósil proviene de los camiones Caex, por lo que Anglo American tiene previsto para 2030 convertir a hidrógeno verde su flota de 400 camiones.

Esto ocurre en un contexto donde las autoridades están buscando posicionar a Chile como uno de los países líderes en la producción y exportación de hidrógeno verde. “Todas las mineras grandes operando en Chile son socias de nuestra asociación y eso habla de un interés de parte de ellas”, cerró Heuts.

Light on emissions.

Light on the environment.

And fuelled by the lightest element on earth – hydrogen gas.

Our nuGen™ hydrogen truck is on the move.

Learn more here: https://t.co/SCyNmcL1GG pic.twitter.com/JGuyo6XWr0

— Anglo American (@AngloAmerican) May 6, 2022