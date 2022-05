Luego de la aprobación del matrimonio igualitario y, posteriormente, el beneficio para las familias homoparentales, la opción de adopción, esto representa unan cambio en nuestra sociedad en la que se reconoce y respeta el derecho que tienen estas familias.

Sin embargo, tradicionalmente la industria minera se ha considerado popularmente como un núcleo más “cerrado” debido a que se le considera un trabajo para “machos”. Como una forma de apoyar a las disidencias sexuales, varias empresas mineras están impulsando y creando normativas e instancias de apoyo.

La minera Escondida| BHP creó un grupo de inclusión de empleados llamado Jasper, uno que ya cuenta con una comunidad de 400 trabajadores, con el objetivo de impulsar un entorno laboral seguro, inclusivo y de apoyo, entregando asesoramiento para reducir los prejuicios y garantizar que las personas LGBTIQ+ sean valoradas independiente de su orientación o identidad sexual.

Además, generaron una política que apoya a sus trabajadores que estén realizando su transición de género.

En Minería 360 detallaron que el nombre Jasper fue inspirado en un mineral único, conocido por sus patrones multicolores.

“Una de las cosas que me gustan es que puedo ser abiertamente gay en mi trabajo. Me siento muy cómodo en mi jefatura, me apoyan un 100%, podemos conversar abiertamente de cualquier tema”, manifestó Germán Moraga, ingeniero Risk Management Escondida | BHP.

Esta iniciativa es asesorada por Pride Connection, una empresa impulsada por Fundación Iguales que trabaja con 135 organizaciones para promover espacio de trabajo inclusivo para la comunidad LGTBIQ+.

“Ha sido bastante positivo que una industria como la minería, donde es más difícil a veces implementar estos cambios por el alto grado de masculinización. (…) Es muy importante para cualquier tipo de talento poder desarrollarse con todas sus habilidades, con todos sus talentos en el lugar de trabajo. Muchas personas creen que hablar de diversidad sexual en el lugar de trabajo es algo de la vida privada de las personas y por lo tanto no debería tocarse en una esfera pública, que vendría siendo el lugar de trabajo. Pero eso no es así”, explicó Emilio Maldonado, fundador y director de Pride Connection en Chile.