Winter reconoce que “no estuvo en juego el fin de las AFP” en la reforma previsional

El diputado frenteamplista aseguró que si bien es algo que hubiera querido cambiar, las modificaciones al sistema actual no intervinieron en lo medular que es la capitalización individual. "Las circunstancias políticas de hoy día no estaban para cambiar aquello", afirmó.

La atención del Legislativo estos días ha estado casi en su totalidad puesta en la reforma al sistema previsional, con acuerdos en donde todas las posiciones han debido ceder.

Con sesiones que continuaron incluso durante este fin de semana, se espera que hacia finales de enero ya se haya alcanzado el total despacho del proyecto.

Sobre esto hablaron los diputados y diputada Gonzalo Winter (FA), Eric Aedo (DC), Gloria Naveillán (IND- vinculada al Partido Nacional Libertario, en formación) y Gustavo Benavente (UDI) en un nuevo Aquí Se Debate, con Mónica Rincón.

Abordando el debate de cuáles son los márgenes que se modifican al sistema actual, el diputado Winter reconoció que con este acuerdo no cambia lo medular que es la capitalización individual. “Es algo que me gustaría cambiar, sin embargo las circunstancias políticas de hoy día no estaban para cambiar aquello”, afirmó el representante del Frente Amplio.

“Sí creo en el fin de las AFP. Es mi convicción y creo que es positivo para los trabajadores y las trabajadoras chilenas, por una razón muy sencilla: creo que si se acabaran las AFP la gente tendría una jubilación más alta”, aseguró el diputado. “Lo que pasa es que en esta reforma, no estuvo realmente en juego el fin de las AFP”.

