Urrejola y chats del exfiscal Guerra: “¿Llegó la hora de la justicia verdadera, no la que manipulan oportunistas y corruptos?”

En Cuestión de Opinión, la conductora de CNN Chile Radio se refirió a los nuevos chats revelados que involucran al exfiscal regional Oriente, Manuel Guerra y al abogado Luis Hermosilla, en los que se da cuenta de sus gestiones en casos como Penta y Dominga.

En algunas películas policiales suele haber un momento en que la trama da un giro o -como dicen en Hollywood– se produce un plot twist en que el protagonista se da cuenta de que el bueno, entre comillas, es en realidad su peor enemigo, un lobo con piel de oveja.

Algo parecido podríamos decir que vivió la abogada María Inés Horvitz cuando, en representación del Consejo de Defensa del Estado en el caso Penta, tuvo que relacionarse con el entonces fiscal regional Manuel Guerra, que le aseguró que tras la salida de los fiscales Gajardo y Norambuena, el Ministerio Público mantenía intacto su interés de perseguir los eventuales delitos de corrupción.

Mentira.

Al poco tiempo dejó de contestarle, evadió constantemente los requerimientos del consejo, con quienes estaban supuestamente en la misma vereda como los organismos que protegen los intereses de los ciudadanos, hasta que Guerra anunció que reformalizaría a los controladores del grupo Penta, Délano y Lavín.

Por más que insistieron, no hubo caso que se les entregara el texto de la formalización. Tuvo que intervenir la entonces presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, quien exigió a Guerra que le entregara el texto de la formalización. ¿Pueden creer ustedes que Guerra envió un texto diferente al que presentó en la audiencia? De esa forma dejó fuera de combate al consejo como querellante en un claro caso de corrupción.

Hoy la abogada Horvitz, ya fuera del CDE, anunció que se querellará por cohecho, prevaricación administrativa y violación de secreto en contra de Manuel Guerra. No es la única. El abogado Mauricio Daza, querellante en el caso Cascadas, también exigirá justicia tras revelarse antecedentes de que Guerra hizo todo lo que estuvo en su poder para hacer exactamente lo contrario, que no se hiciera justicia.

La alcaldesa de Vitacura, mencionada en los chats revelados por The Clinic, únicamente por intentar develar la corrupción de su antecesor Torrealba, también ha anunciado acciones legales. ¿Está todo prescrito? Algunas cosas sí, otras cosas puede que no. ¿Llegó la hora de la justicia verdadera, no la que manipulan y pervierten arribistas, oportunistas y corruptos?.

Quizás llegó el momento en que la trama vuelve a cambiar y estamos asistiendo al plot twist definitivo. Ojalá así sea.