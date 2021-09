Esta semana el Banco Central aumentó la tasa de interés a un 1,5% y la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar un cuarto retiro de los fondos previsionales.

Para entender cómo pueden afectar estas acciones a la economía, CNN Chile conversó con el ex subsecretario de Economía, Tomás Flores, quien afirmó que estas condiciones han generado un escenario único en nuestro país.

“En Chile se ha producido una coyuntura especial que es poco vista en el resto del mundo, ya que las transferencias fiscales y los retiros de los fondos previsionales le dieron combustible a los consumidores que iba por sobre los ingresos que se perdieron con la pandemia. Y la economía no crece a la misma velocidad de esto y eso genera inflación. Lo que obliga al Banco Central a subir las tasas de interés en una magnitud sustancial”, explicó.

El economista anticipó qué debido a esta situación, la tasa de interés podría llegar al 3% el próximo año. “El Banco Central ha venido advirtiendo sobre el efecto de los retiros en las pensiones y en el devenir de la economía. Ellos tienen su mandato y lo quieren cumplir. Entonces cuando vemos que la proyección de inflación es de 5,7%, evidentemente podemos ver que van a seguir subiendo la tasa de interés. El primer semestre del próximo año creo que vamos a estar con una tasa que supere el 3 por ciento“, afirmó.

Para él, este escenario va a poder palmarse con las tarjetas de crédito en los próximos meses. “En los créditos de corto plazo, en el consumo la tarjeta de crédito, es donde deberíamos ver un cambio importante en las próximas semanas. Sobre todo, porque los bancos realizan ofertas para las fiestas patrias, y esas ya van a tener un mayor costo financiero. Es importante que revisen cuánto deben en la tarjeta de créditos de las tiendas, porque es mejor tratar de repactar esa deuda de corto plazo, ya que el costo de aquí a cuatro meses más va a ser más alto“, aseguró.

Respecto a los créditos bancarios, Flores dijo que “un rol importante en estos son las AFP ya que son una fuente de financiamiento para los créditos largos, pero a medida que han tenido que ir reduciendo los montos invertidos y que existe un temor a las inversiones a largo plazo en Chile, las ofertas de estos créditos son más escasas, y al ser escasas esto se traduce en tasas de interés que están empezando a subir desde hace algunos meses”.

El fenómeno que existe en Chile, según el economista, es en parte a las ayudas fiscales, como el IFE Universal que se les ha entregado a las personas. Para él, el problema radica en cuando el mundo político va a tener la voluntad de terminarlo.

“El Imacec de julio fue de 18,1 % entorno a lo esperado, pero casi 4 puntos fue por el aumento de las ventas de comercio que creció más de 40% y eso no es sostenible. Si lo es la construcción que hace un año estaba cerrada, los servicios y las ventas al exterior. Pero este boom de consumo que estamos viendo tiene corta duración. Yo no se si estos beneficios ficales van a terminar en diciembre. No sé si el mundo político va a permitir eso. Esto genera una situación política de desequilibro fiscal sustancialmente compleja para el próximo gobierno, porque nadie quiere ser el mensajero de las malas noticias”, concluyó.

Por último, respecto a un posible cuarto retiro de los fondos previsionales, el ex asesor económico en la precandidatura presidencial de Joaquín Lavín señaló no creer en su aprobación en Sala. “Creo que hay parlamentarios que votaron a favor de los primeros tres retiros y que tal vez no van a estar dispuestos a este“.